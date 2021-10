Biar se prepara con el Mig Any para retomar los Moros y Cristianos

El mundo de la fiesta de Biar espera que este Mig Any sea el preludio de los Moros y Cristianos de 2022. El concejal de Fiestas, Pepe Soler, ha explicado que “sin olvidar que la pandemia todavía no ha terminado, los presidentes y el Ayuntamiento hemos creído que es el momento de poner en marcha el motor de la Fiesta. Sabemos que el Mig Any es una buena fecha para prender la mecha, pero todos debemos ser responsables y asumir ciertas medidas de seguridad para evitar posibles contagios”, advierte el edil.

Además, en los días previos al 13 de noviembre, las sedes de las comparsas están recobrando su actividad. En algunas de ellas ya se han organizado los tradicionales campeonatos de ajedrez.