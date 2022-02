El plástico que se arroja a la basura en el Vinalopó y l’Alcoià se convertirá en mobiliario urbano

Las 500 toneladas de residuos plásticos de difícil reciclabilidad que llegan anualmente a la planta de tratamiento del Consorcio Crea, ubicada en la localidad de Villena, serán empleadas para la fabricación de mobiliario urbano sostenible. Con esa cantidad se pueden elaborar hasta 7.000 bancos de madera plástica altamente resistente para instalar en jardines, paseos y parques. Pero esa cantidad irá aumentando a medida que se incrementen las toneladas de plástico film o ligero que se recupere en los 14 municipios de las comarcas del Vinalopó y l’Alcoià que forman el Consorcio Crea. Concretamente Elda, Villena, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, Salinas y Sax.

Este proyecto innovador incluye además el concepto de economía circular conjugando la protección medioambiental con la integración social y laboral de las personas con discapacidad y problemas de salud mental. Por eso todas las tareas de montaje de bancos, papeleras y mesas, una vez reciclado el material, serán llevadas a cabo por los miembros del Centro Especial de Empleo Integrados, del que forman parte la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca (AMIF) y la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental del Vinalopó (AFEPVI). Con las 500 toneladas de bolsas de compra, envoltorios y sacos livianos que se procesan actualmente en las instalaciones de Villena podrán beneficiarse directamente nueve personas el primer año. Pero el objetivo es incrementar las toneladas de forma progresiva, lo que contribuirá a aumentar también el número de empleos directos. De este modo se le dará una segunda vida útil a un residuo que hasta la fecha acababa enterrado en el vertedero, se creará nuevo mobiliario urbano y se ayudará a integrar a personas con discapacidad física o enfermedad mental en condiciones de trabajo dignas, ya que en muchas ocasiones su inserción en el mercado laboral convencional es muy complicada.

Precisamente este martes los representantes de Integrados han visitado las instalaciones de tratamiento de Crea donde han podido conocer de primera mano la planta, además de comprobar el proceso de separación del film de la fracción resto. Y es que para hacer más sencilla la labor, el Consorcio adquirió el pasado noviembre una nueva maquinaria captadora de este tipo de residuo mediante una ayuda de 100.000 euros de la Generalitat. Así, las toneladas de este plástico film, que no tenían una fácil salida en el mercado, ya poseen un destino rentable y sostenible.

La iniciativa de Integrados ha sido premiada recientemente como mejor proyecto de innovación social de España por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, la Red Impulso, dado que han creado una nueva línea de actuación en la que el proceso de producción transforma los plásticos de rechazo en un producto de alto valor añadido, dándole un nuevo uso e implicando para su posterior montaje e instalación a discapacitados.

Durante la visita a las instalaciones el presidente de Crea y alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha destacado la importancia de esta iniciativa «porque el plástico film, de difícil valorización, tiene así una salida y hace que no sea un residuo, si no un recurso, posibilitando darle una segunda vida y que no vaya al vertedero. Y, además, se pretende colaborar con las personas con discapacidad y problemas de salud mental que trabajan en esta entidad de Villena, lo cual nos reporta una doble de satisfacción». También Paco Punzano, director general de Integrados, ha señalado que «mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad e igualar sus oportunidades de empleo es uno de los objetivos con los que nos sumamos a Solteco, llevando a cabo mobiliario urbano a través de madera plástica reciclada. El resultado está siendo excelente y agradecemos el apoyo de las instituciones públicas que confían en nosotros».

La gestión del plástico es un problema que va a más. De hecho un reciente análisis de Naciones Unidas advierte de que la pandemia ha multiplicado por dos el volumen de residuos plásticos producidos y desechados. Pero lo más preocupante es que este «tsunami de basura» amenaza con profundizar, todavía más, la crisis ambiental y climática en la que está inmersa el planeta.