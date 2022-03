La planta fotovoltaica Serol se proyecta en Salinas y no ocupa el mismo espacio que la central Carlit

El grupo Esparity Solar quiere subsanar errores y corregir la confusión que en la comarca del Medio Vinalopó han generado, en las últimas semanas, los proyectos sobre las plantas fotovoltaicas Serol, Carlit y Elda. Ecologistas en Acción advirtió de la coincidencia en la ubicación de las centrales Carlit y Serol ocupando el mismo terreno cuando la primera ya había sido desautorizada por el Consell. Sin embargo, tal y como ha informado la promotora Generación Verde 1, el proyecto Carlit se ubica en parcelas del municipio de Monóvar, mientras el proyecto Serol se ubica en parcelas del vecino municipio de Salinas. En tal sentido entienden que la confusión entre las ubicaciones de las plantas PSF Carlit y PSF Serol puede derivarse de que para la PSF Carlit, antes de salir a exposición pública, se realizó una consulta previa a Ordenación del Territorio. En esta consulta previa, la ubicación de la PSF Carlit era distinta a la que finalmente apareció en exposición pública. Esa ubicación consultada incorporaba parcelas en los municipios de Salinas y Elda. Entre ellas, estaban muchas de las parcelas en las que se ubica la PSF Serol. Y esta información se refleja en el visor de la GVA, concretamente en la capa de “Plantas fotovoltaicas en tramitación”. Pues bien, cabe destacar que el visor distingue entre las plantas que están en tramitación y las que han realizado consulta previa. En conclusión, se ha confundido la ubicación que la PSF Carlit tenía en la consulta previa con la ubicación en la que finalmente se ha proyectado. Es decir, la PSF Carlit y la PSF Serol no ocupan el mismo terreno.

Información oficial confusa

De todo esto, se puede extraer que la información mostrada en el visor de la Generalitat Valenciana se ha analizado de forma incorrecta por parte de ciudadanos y grupos ecologistas. Esta conclusión ya se ha trasladado a Ordenación del Territorio por parte de varios promotores de plantas fotovoltaicas y de la asociación AVAESEN, para que sean conscientes de que la forma en la que se muestra la información lleva a continuos errores y genera alarmas innecesarias. De hecho, en el visor se muestran tanto plantas en tramitación, como ubicaciones de consultas previas, incluyendo alternativas no seleccionadas. Esto se aplica tanto a las plantas generadoras como a sus infraestructuras de evacuación, por lo que el resultado es una maraña de información de difícil comprensión que lleva a malentendidos.

Promotores diferentes

Las ubicaciones de las PSF Carlit y PSF Serol no son coincidentes. PSF Carlit está planificada en parcelas de Monóvar; PSF Serol está planificada en parcelas de Salinas. Por lo tanto, el informe negativo emitido para PSF Carlit no se puede extrapolar a la PSF Serol. Existe una confusión respecto a la ubicación final de la PSF Carlit (mostrada en la exposición pública) y la ubicación en la que se lanzó una consulta previa a territorio (mostrada en el visor de la GVA). se puede comprobar que los proyectos no son los mismos, no coinciden en potencia, ni ubicación, ni punto de conexión a la red. Las sociedades promotoras son distintas y pertenecen a distintos grupos sin ninguna relación.

Participación pública en Salinas

Desde el grupo Esparity Solar se está en conversaciones con el Ayuntamiento de Salinas para organizar una jornada en la que la empresa haga una presentación pública del proyecto Serol a la ciudadanía. El objetivo es solucionar todas estas dudas y poner en marcha el plan de participación pública del proyecto. La compañía también ha querido aclarar que, dado que no se trata del mismo proyecto, las infraestructuras de evacuación tampoco son las mismas. Los puntos de inicio -ubicación de la planta solar fotovoltaica- y fin -punto de conexión a la red eléctrica- son completamente diferentes. Parece ser que el informe desfavorable de Ordenación del Territorio para la PSF Carlit se basaba en gran parte en la infraestructura de evacuación, por lo que no puede extrapolarse este informe negativo al proyecto Serol porque no tiene esas afecciones dado que son trazados totalmente independientes.