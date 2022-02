La dirección de Paisaje de la Generalitat rechaza las plantas solares Elda y Carlit

Dos de las plantas de energía fotovoltaica más grandes de cuantas se han proyectado en los últimos años en la provincia de Alicante han sido informadas desfavorablemente por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Así lo ha trasmitido la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo Marín, tras hacer balance de la gestión de su gabinete durante la última semana. La responsable autonómica se refiere concretamente a una «denuncia por incompatibilidad territorial» en la planta fotovoltaica Elda, de 150 megavatios (MW) de potencia y 302 hectáreas de superficie, y también en la planta Carlit Solar, de 120 MW de potencia y 172 hectáreas. Además de mostrar su rechazo a ambas solicitudes, la dirección general de Política Territorial y Paisaje ha emitido un dictamen desfavorable a la infraestructura de evacuación de la electricidad que se vaya a generar para su posterior comercialización. La línea eléctrica proyectada cruzaría zonas naturales sensibles. Especialmente el Pantano de Elda, declarado Paraje Natural Municipal e incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana en el grupo de embalses de fluctuación escasa. Para que la energía fotovoltaica de las dos macrocentrales se pueda verter en la subestación eléctrica de Elda, ubicada junto a la finca BIC El Poblet de Petrer, se requiere un tendido aéreo que no se podrá soterrar en su totalidad por la presencia del río Vinalopó y de la vía del tren que discurre por la zona. Todo ello ha llevado a Política Territorial a rechazar ambas actuaciones. No obstante, no es el único informe que el Gobierno valenciano debe emitir al respecto. También las Consellerias de Economía Sostenible y Transición Ecológica tendrán que pronunciarse sobre la petición planteada al igual que el Gobierno central que, en este caso, tiene la última palabra porque así lo establece la normativa debido a la alta potencia de ambas plantas.

La superficie fotovoltaica objeto de ambas solicitudes se encuentra separada en diferentes parcelas próximas entre sí dentro de los términos municipales de Monóvar, Pinoso, Salinas, Elda, Petrer y Yecla. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha 19 de octubre de 2021 y los proyectos han sido presentados por las compañías Taranta Solar, con domicilio social en el Paseo de la Habana de Madrid, y Carlit Solar Spain con domicilio social en el Paseo de Gracia de Barcelona. En su conjunto, la inversión ronda los 135 millones de euros y los terrenos afectados abarcan 500 hectáreas de suelo agrícola, el equivalente a 5 kilómetros cuadrados a los que hay que añadir los más de diez kilómetros de líneas tanto en tramos subterráneos como aéreos. En la estación fotovoltaica de Elda la instalación completa estaría formada por 258.608 módulos fotovoltaicos mientras en la planta Carlit Solar serían 230.748. Hace ahora justo un mes, tal y como este diario publicó, los representantes de la Plataforma Stop Plan Solar Vinalopó de Elda y del Grupo Naturalista Heliaca de Monóvar se reunieron en València con Rosa Pardo y Vicente Domènech, directora general y subdirector de Política Territorial y Paisaje. Todos ellos le expusieron su «preocupación ante la avalancha de proyectos en tramitación y el grave impacto ambiental y agrícola que pueden generar en las comarcas del Medio y Alto Vinalopó». Rosa Pardo admitió compartir «la necesidad de planificar con anterioridad» y aseguró que así se lo había trasladado al Ministerio de Transición Ecológica «puesto que la autorización de estas megaplantas corresponde al Estado», advirtió a los ecologistas. Un catálogo para proteger el paisaje del vino El Ayuntamiento de Villena ha participado en un foro de municipios, agricultores, productores y agentes sociales con la directora general Rosa Pardo para elaborar un Catálogo de Protección de los Paisajes Culturales del Vino de la Comunidad Valenciana. Los ediles Francisco Iniesta y Javier Martínez creen que el documento protegerá los suelos de valor agrícola, evitará la especulación y minimizará el impacto de los proyectos que no sean de interés general. Los participantes también han mostrado su inquietud a Rosa Pardo por la ocupación del suelo a gran escala para las plantas solares.