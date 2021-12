Elda exige que los cables de las plantas solares no pasen sobre el Pantano

El alcalde Rubén Alfaro, el concejal de Urbanismo, Eduardo Timor y los portavoces municipales de Izquierda Unida, Javier Rivera, y del PP, Fran Muñoz, y el concejal no adscrito, José Francisco Mateos han mantenido un encuentro con representantes de la plataforma que se opone a la instalación de plantas solares en la comarca en el que Timor ha señalado que «se han estudiado todos los proyectos que se han presentado y de los ocho que hay en tramitación en nuestro término municipal, ya hemos emitido informes negativos sobre dos de ellos y en relación a otros cinco hemos emitido Declaración de Compatibilidad Urbanística negativas».

El edil de Urbanismo ha indicado que «hemos exigido a los promotores de los diferentes proyectos un único corredor por el que discurran soterradas todas las líneas de evacuación de energía y también les hemos solicitado que las líneas que no vayan soterradas en ningún caso pasen por la zona del Pantano».

Timor también ha aclarado que «el PGOU de Elda no contempla que en suelo no urbanizable se puedan instalar este tipo de plantas fotovoltaicas. Pero, no obstante, la normativa legal que regula este tipo de instalaciones no tiene en cuenta este hecho. Se trata de una cuestión supramunicipal porque las competencias están en manos de la Generalitat y del Gobierno de España».

El Ayuntamiento mantendrán encuentros con los alcaldes de la comarca para establecer una posición común así como con las consellerias de Energía y de Medio Ambiente para conocer las causas de que hayan tantos proyectos en la comarca.