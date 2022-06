La estación del AVE en Villena mantiene unos accesos deficientes a los 9 años de inaugurarse

Nueve años se ha cumplido este mes de la inauguración de la estación del AVE en Villena y los accesos siguen siendo un laberinto de vías pecuarias estrechas, deficientes y con escasa señalización para una infraestructura en la que el Ministerio de Fomento invirtió 11,5 millones de euros, casi cuatro millones más que los que Adif destinó a la construcción de la estación de Alta Velocidad de Alicante.

El tránsito de vehículos particulares, maquinaría agrícola e incluso rebaños de ovejas por los caminos rurales que hay que serpentear, necesariamente, para poder tomar alguno de los trenes de Alta Velocidad con parada en Villena deterioran el firme y generan situaciones de peligro.

La prueba más reciente se produjo en marzo y abril cuando el episodio de continuas e intensas lluvias registrado en la provincia provocó que muchos vehículos quedaran atrapados en el barro o anegados por el agua. Y mientras tanto el vial de acceso directo desde la A-31, la autovía de Alicante-Madrid, sigue sin realizarse a pesar de que la distancia que le separa de la estación del AVE de Villena es de apenas un kilómetro y medio. Esta actuación viene siendo reclamada al Gobierno central y autonómico por el Consistorio villenense desde el mismo momento en el que la vanguardista terminal fue inaugurada, el 18 de junio de 2013, por el entonces Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero nueve años después todo sigue igual y el asunto volverá a ser sometido a debate en el pleno municipal de este jueves, después de que en el año 2019 se aprobará una moción del PP solicitando el arreglo de los accesos a la estación que, sin embargo, no se ha cumplido.

Nueva moción del PP

En la nueva moción del PP, que con toda seguridad contará con el apoyo del equipo de gobierno de PSOE-Verdes, se solicita la reparación de los agujeros, socavones, arrastres de tierra y desperfectos de los caminos que conectan con la terminal de Alta Velocidad de Villena, tanto desde la carretera de Pinoso como por el camino de Santa Eulalia. En caso contrario el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Ángel Salguero, insta al Ayuntamiento a realizar estos trabajos con sus propios recursos "si fuera posible". Y para que se tenga conocimiento de esta "lamentable situación" el PP también quiere que se dé traslado del acuerdo a los ayuntamientos de las ciudades de la comarca, a los usuarios de la infraestructura, al Ministerio y a la Conselleria.

"Esta infraestructura ha generado una oportunidad para Villena que pocas ciudades de nuestra provincia y entorno tienen, lo que ofrece una importante ventaja competitiva. Sin embargo, el acceso a la misma ha sido, desde el primer momento, muy deficiente. Desde su inauguración, la construcción de unos accesos desde la autovía -como estaba planificado desde el principio- ha sido una de las principales reivindicaciones de la capital del Alto Vinalopó. Sin embargo, hasta el momento en el que se dote a la estación de unos accesos dignos, es necesaria la reparación y el mantenimiento adecuado del itinerario que hay actualmente, tanto desde la Colonia de Santa Eulalia como desde la carretera de Pinoso", ha señalado Salguero.

Lo cierto es que han pasado nueve años desde que se inauguró la estación del AVE en Villena pero el vial de acceso directo desde la A-31, la autovía de Alicante-Madrid, sigue sin realizarse a pesar de que la distancia es de apenas un kilómetro y medio de terreno llano.

El Ministerio de Fomento se "olvidó" de construir el acceso y desde entonces los diferentes gobiernos que han pasado por el Consistorio villenense lo vienen reclamando sin obtener ningún resultado positivo.

La estación perdida

La «estación perdida del AVE» la llaman algunos viajeros mientras otros relatan como se han visto obligados a reducir la velocidad al límite, arriesgándose a perder el tren, por el paso de tractores, ganado o camiones cargados de cosecha y, en el peor de los caso, han tenido incluso que detener sus vehículos para dejar que cruce por el camino un rebaño de ovejas. «El tren cómodo, los tiempos puntuales pero llegar a la estación AVE es retroceder a la España de los años 70", resume el sentir de la mayor parte de los viajeros.

Para tratar de paliar este problema la Diputación de Alicante invirtió en julio de 2014 un total de 300.000 euros para mejorar el camino rural que transita por la Colonia de Santa Eulalia. Pero la medida no convenció. Entre otros motivos porque el arreglo no ensanchó la calzada, de tal modo que en la mayor parte del trazado no pueden cruzarse dos autobuses y, en otros tramos, ni tan siquiera dos turismos.