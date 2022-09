A través de Instagram "el Tocino", como es conocido el hombre que se hizo viral por amenazar a la Guardia Civil con la frase "os voy a dar pienso de perro". El hombre ya fue detenido en Villena hace unos meses por motivos ajenos al vídeo y esta vez ha decidido pedir perdón antes de que esto pueda volver a suceder.

La cuento @CPU_Police (CPU Comunidad y Policías Unidos) contestó al vídeo bajo el hashtag "#humorpolicial" el pasado 3 de septiembre "todo el cuartel no podemos ir porque hay gente de vacaciones y de permiso, pero una patrulla sí que te mandamos, chulito".

Ante la repercusión del vídeo, "el Tocino" subió el domingo un mensaje a redes sociales pidiendo disculpas a los agentes de seguridad:

"si le he causado algún problema a algún cuerpo de policía les pido mis más sinceras y humildes disculpas". Es más, asegura que si se tiene que entregar, se entrega: "Lo único que os pido es que no me peguéis ni me martiricéis".

En la publicación asegura "no estar bien" y pide la comprensión de aquellos que se hayan podido sentir ofendidos por su anterior vídeo.