Robos en las casas, música y ruidos que dificultan el descanso nocturno, carreras ilegales de coches y motos, vías y zonas verdes convertidas en urinarios y en vertederos incontrolados. Esa es la "triste realidad" que denuncian sufrir los vecinos de la urbanización Santa Elena de Aspe.

Pero lo que más le preocupa son los robos. Nada más empezar el año los ladrones accedieron a tres casas en la misma tarde y antes de Navidades en otras tantas. La última oleada de asaltos a las viviendas cuando los moradores no se encuentran dentro empezó en noviembre pasado y continuo en diciembre y enero.

Al malestar vecinal por la falta de vigilancia y seguridad se ha sumado esta semana la indignación provocada por las declaraciones del concejal José Vicente Pérez Botella, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aspe, en las que invitaba a los vecinos de la urbanización Santa Elena a marcharse a vivir a otro sitio.

En el comunicado emitido para responder al edil, la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Elena asegura que los residentes están muy contentos con ser de Aspe y vivir Aspe. También reconocen el esfuerzo que hace el Ayuntamiento en mantener la zona lo mejor posible. "Pero es igual de cierto que sufrimos por los robos en nuestras casas, nos levantamos cansados porque la música y los ruidos ajenos no nos dejan descansar por la noche, andamos temerosos por las carreras de coches y motos que se realizan en nuestras calles -afortunadamente sin atropellos hasta la fecha- contemplamos impávidos cómo nuestras vías y zonas verdes se convierten en urinarios y áreas de vertido de basura, etc".

Pérez: "Que se vayan a vivir a otro sitio"

Los afectados reconocen que estos hechos no son exclusivos del residencial de Santa Elena. "¡Ojalá solo nos afectara a nosotros y nadie más tuviera que sufrirlo!. Lo que no queremos para nosotros tampoco lo deseamos para los demás. ¿Qué tipo de mujeres y hombres seríamos si no fuera así?. Y sin duda entendemos que los responsables de mantener el orden, la seguridad y resto de los servicios municipales tienen sus limitaciones, que los recursos que administran no solo son limitados sino que también son escasos para las necesidades de la población, que la dotación que presupuestan en muchas ocasiones es insuficiente, y que las previsiones no se ajustan a la realidad demasiadas veces. Pero que comprendamos estas insuficiencias nunca ha hecho que nos resignemos. Y parece, por lo escuchado recientemente, que no gusta que lo manifestemos. El pasado 20 de febrero de 2023, en una emisión en directo de la televisión local nuestro tercer teniente de alcalde y concejal de Seguridad afirmó que en Santa Elena se creen que es un mundo aparte y que aquel que se queja que se vaya a otro sitio a vivir”.

Las familias de aspenses que residen en Santa Elena se consideran "gente que tan sólo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz. Y por eso exigimos, como antes que nosotros lo hicieron otros vecinos de nuestro pueblo, como los del barrio La Coca, el cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales, todas ellas", concluye el comunicado firmado por la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Elena: el presidente Tomaś J. Cantó; la secretaria Empar Peris; el tesorero José Isidoro Galvañ y los vocales José Francisco Cartagena y Montserrat Clement.

Puerto: “Que pida perdón a los vecinos”

El portavoz popular Sergio Puerto le reclama al edil de IU “que no se olvide de que es un servidor público”, y que los vecinos del municipio merecen que se les escuche y se solucionen sus problemas, en vez de menospreciarles y frivolizar con sus reclamaciones.

Tras mostrar esta mañana su respaldo a los vecinos de Santa Elena tras los ataques del concejal José Vicente Pérez, el edil del PP ha exigido al número dos del alcalde Antonio Puerto “que pida perdón y trate a los vecinos de Aspe con respeto”.

Pero las críticas de Sergio Puerto se dirigen tanto el edil José Vicente Pérez como el alcalde Antonio Puerto, "por haber adoptado una actitud chulesca y caciquil ante quienes se quejan de la nefasta gestión de su equipo de gobierno. Yo ya estoy acostumbrado a sus salidas de tono y en cada pleno tengo que soportar sus insultos y falta de talante, pero no voy a consentir que traten a los aspenses con desprecio”, ha insistido.

“Aquí mando yo”

El líder del PP advierte que “los vecinos de Aspe ya están hartos de la actitud caciquil del concejal Pérez y del alcalde Puerto”. Denuncia el trato vejatorio que ambos tienen contra aquellos que critican sus carencias y falta de planificación.

Sergio Puerto ha puesto como ejemplo el último pleno en el Ayuntamiento, donde el alcalde, en un ataque de ira, dijo “aquí mando yo" mientras su concejal "me increpaba con provocaciones y salidas de tono al más puro estilo hooligan".