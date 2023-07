La obra del nuevo comedor del colegio público Padre Manjón de Elda empezó en diciembre, financiada por la Generalitat Valenciana a través del Plan Edificant, con un plazo de ejecución de seis meses.

La dirección del centro y la Asociación de Madres y Padres (Ampa) daba por hecho que al comienzo del curso, fijado para el próximo 11 de septiembre, la actividad escolar se retomaría con normalidad y el nuevo comedor estaría acabado. Pero no parece que vaya a ser posible porque el pasado mes de junio la constructora a la que la Conselleria de Educación adjudicó el proyecto paralizó los trabajos.

El motivo, según ha explicado la presidenta de la Ampa, Arantxa Verdú Martínez, se debe al retraso del Consell en los pagos de seis de las ocho certificaciones de obra entregadas por la adjudicataria desde febrero.

La deuda alcanza los 400.000 euros y la empresa ha decidido abandonar temporalmente los trabajos de construcción del comedor por la imposibilidad de hacer frente a los gastos con recursos propios.

Tanto la dirección del colegio como la presidenta de la Ampa han informado por escrito al Ayuntamiento y, de momento, no han recibido ninguna respuesta.

"La preocupación que tenemos ya no es tanto que los trabajos se vayan a alargar en el tiempo, con el consiguiente problema que genera en la organización de la actividad lectiva y extraescolar de todo el alumnado, sino que nos tememos que la empresa decida finalmente abandonar la ejecución del proyecto y sea necesario tener que realizar una readjudicación, lo que supondría un gran trastorno en el día a día del colegio teniendo en cuenta, además, que parte del patio está inutilizado por el acopio de los materiales de la propia obra", ha comentado Arantxa Verdú.

El céntrico e histórico colegio público Padre Manjón acoge a 800 niños de -3 a 12 años- que desde que comenzaron los trabajos en diciembre están comiendo provisionalmente en las aulas. "Seis meses en esta complicada situación se pueden soportar pero más no porque hay clases a las que no les entra la luz natural debido a que la cocina se ha instalado de forma provisional en otra de las aulas contiguas. Además, cuando los ascensores no funcionan las encargadas de la cocina tienen que subir a pie hasta el tercer piso con las bandejas de la comida. En fin, un desbarajuste que lleva camino de prolongarse durante buena parte del próximo curso", lamenta la presidenta de la Ampa puntualizando, no obstante, que los operarios siguen en el centro pero realizando otras actuaciones incluidas en la misma adjudicación. Concretamente el arreglo de las paredes del patio.

El asunto también ha sido trasladado por el concejal popular Iván Obrador a las concejalías de Urbanismo y Educación. El edil de la oposición ha solicitado información al equipo de gobierno de PSOE-Elda Para Todas instando a sus miembros a actuar lo antes posible "por la situación en la que se encuentran los alumnos y porque el profesorado también está desbordado".

Desde el ejecutivo local se ha tomado nota de la solicitud y se ha señalado que se dará una explicación en los próximos días. En cualquier caso el relevo de poder en el Consell del Botànic, tras la asumir el Gobierno valenciano la coalición de PP-Vox, supone una dificultad añadida para avanzar en la solución del problema.

Un millón de euros

Fue en diciembre de 2018 cuando la Conselleria de Educación aprobó las reformas propuestas propuestas por el Ayuntamiento para el colegio Padre Manjón con cargo a los fondos del Plan Edificant.

La actuación de mayor envergadura era, precisamente, la construcción -con un presupuesto de 434.000 euros- de una nueva planta para el comedor escolar, que tendrá 280 metros cuadrados añadidos al comedor ya existente.

También se acordó llevar a cabo varias reformas relacionadas con la eficiencia y ahorro energético del edificio educativo consistentes en instalar la iluminación para adaptarla a LED y el cambio de las ventanas. Otras medidas menores incluidas en el Edificant del Padre Manjón fueron asimismo el arreglo de las paredes del patio, la reparación de las goteras de la cubierta y la mejora de los aseos.

De esta forma el total del presupuesto ascendía a 1.007.835 euros.