"Eldenses, a los que nacisteis aquí, a los que vinisteis para quedaros, a los que estáis de paso, paisanos todos, amigos...". Así comenzaba María Dolores Soler su pregón de las Fiestas Mayores de Elda en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. La ciudad se vestía de gala para arropar a su pregonera quien durante su discurso hizo un repaso por su trayectoria marcada por sus vivencias como eldense y su participación dentro de estas fiestas.

Soler se mostró agradecida y honrada de ser la encarga de recitar las palabras que dieron inicio este miércoles a las esperadas fiestas de septiembre del municipio. "Me siento enormemente privilegiada por haber sido la elegida para estar aquí en este balcón, en esta preciosa noche del 6 de septiembre para dar comienzo a unas fiestas que son sinónimo de tradición, de devoción, de encuentro y de convivencia. Siempre bajo el amparo de nuestros excelsos santos patronos", apuntaba.

La pregonera quiso hacer especial mención a su abuelo Arocha del que señala que se habría sentido orgulloso de su nieta fuera la pregonera de las Fiestas Mayores. Además, tuvo espacio en su discurso para reconocer el trabajo que realizan todas las personas implicadas en la fiesta, como "a los miembros de la Cofradía de los Santos Patronos y en especial a las Camareras de la virgen. Año tras año, son puntuales en su encuentro con la Virgen santísima para ataviarla con su celestial manto azul y dorado, y con el Cristo".

María Dolores Soler finalizó su discurso haciendo un llamamiento a los más jóvenes a los que les pidió implicación y conocimiento sobre las tradiciones de la ciudad. "Conocer lo nuestro, lo de aquí, lo que nos ha hecho ser como somos a lo largo de los siglos debería ser una asignatura obligatoria en nuestras vidas. Dicen que no se puede querer lo que no se conoce y eso no podemos permitirlo".

Antes de que diera inicio el acto de pronunciamiento del pregón se celebró un acto en el Casino de Elda de Recepción de la Sociedad Eldense que contó con la asistencia de más de 200 personas, entre ellas alcaldes y concejales de los pueblos de toda la comarca del Medio Vinalopó, que pudieron disfrutar de una agradable velada antes de que diera inicio el pasacalles hacia la plaza del Ayuntamiento donde se llevó a cabo la lectura del pregón.