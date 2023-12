Petrer tendrá presupuestos para 2024, pero lo hace enfrascado en el conflicto entre equipo de gobierno y oposición. El Pleno ordinario de la localidad, adelantado a este jueves por las fiestas navideñas, ha aprobado el proyecto de presupuesto municipal para el próximo ejercicio cuyo importe asciende a 28,8 millones de euros. La iniciativa ha salido adelante no sin generar malestar entre los presentes, ya que las cuentas finalmente no han contado con el apoyo de ningún partido de la oposición, y han sido criticadas duramente por las portavoces municipales, algo que no ha sentado bien entre las filas del equipo de gobierno socialista que, en palabras de su concejal de Hacienda, Ramón Poveda, se han sentido "decepcionados".

Poveda, que tras varias reuniones con las formaciones de la oposición - Partido Popular, Esquerra Unida - Compromís y Vox- "confiaba" en que las cuentas contarían con un gran apoyo en la votación, se ha encontrado con la situación contraria. Tras varias negociaciones, que incluso en los últimos días se saldaron con la inclusión de dos propuestas del Partido Popular, no han sido suficientes para sacar adelante con un amplio apoyo unas cuentas que la oposición ha tildado de "sosas" y de no contener suficiente "innovación".

El concejal de Hacienda, Ramón Poveda, ha sido el encargado de presentar las cuentas en la sesión plenaria recordando que este año la localidad incrementa el presupuesto en un 3,5% respecto al del año anterior. Poveda ha querido destacar en su intervención que no es común que un Ayuntamiento de las características del petrerense apruebe sus cuentas antes se finalice el año y ha resaltado las bondades de unas cuentas que, en su opinión, "son muy ajustadas, pero en marzo podremos disponer de nuestros ahorros del remanente de tesorería que nos permitirán invertir en realizar obras para mejorar el municipio".

Poveda, que su intervención aseguraba que esperaba que las cuentas se aprobasen "por amplia mayoría" porque han sido "muy transparentes desde el primer momento con la oposición", no ha tardado en llevarse un chasco. A su intervención le siguió las de la oposición, una retahíla de "noes" al equipo de gobierno por diferentes motivos que elevaron la tensión y el disgusto del equipo de gobierno en el salón de plenos.

La primera en intervenir fue la portavoz de Vox, Eva Castelló, quien aseguraba que su formación no había tenido "oportunidad de aportar mucho porque por mucho que diga el señor Poveda recavar nuestras propuestas no les vale para nada". Castelló ha recriminado al edil de Hacienda que el borrador de las cuentas no estuviera dispone en el mes de octubre y ha lamentado que se incluya en las cuentas una partida destinada a los presupuestos participativos.

Tras ello, la portavoz de la formación ultra, ha cuestionado la implicación del equipo de gobierno socialista en asuntos relevantes como educación, empleo o comercio y ha aprovechado su intervención para solicitar que se instalasen desfibriladores en polideportivos -una instalación con la que el municipio ya cuenta- y en colegios e institutos -una responsabilidad que no es municipal. "El gobierno se olvida de las necesidades reales de las familias y con sus cargas fiscales está ahogando a los vecinos incrementando los impuestos, son unas cuentas que se han elaborado de espaldas a la realidad del municipio".

En el bando de la contra se ha presentado también Rafael Masiá, el portavoz de Esquerra Unida - Compromís, quien ha comenzado queriendo adivinar el futuro de los presupuestos de 2024: "se resolverán de la misma forma en la que se han resuelto los de 2023, es decir, con los remanentes de tesorería que arrastramos desde 2021". En su extensa intervención, anunciada así por el mismo al comenzar su discurso, Masiá ha asegurado que este equipo de gobierno ha tenido la "fortuna de gobernar con desahogo gracias a los ahorros" y que por eso "no les importa coger dos millones de euros de esa caja, algo que pasa porque siempre se han hecho las cosas bien".

Masiá ha querido hacer especial hincapié en su discurso en el gasto en comunicación que ha tenido el equipo de gobierno durante este año. "Nos llama mucho la atención esta partida que fue incrementada en un 35% con el remanente de tesorería y que solo sirve para visualizar al partido que ostenta el poder para amplificar sus éxitos y disminuir sus fracasos. Somos más críticos porque los gastos van más por dejar bien al equipo de gobierno y no tanto al pueblo, fuimos así con el PP y seremos así con el PSOE".

El tercer turno de intervención en la sesión plenaria correspondía al Partido Popular y, en esta ocasión, ha sido el concejal Óscar Payá el encargado de dar la réplica al equipo de gobierno. Payá ha asegurado que no pueden apoyar estos presupuestos porque son la muestra de que "no hay proyecto". "Es un presupuesto que viene mediatizado por este "basurazo" que han impuesto con antelación. Si en este presupuesto no se hubiera pegado el sablazo que van a pegar a los vecinos con la basura y que van a recaudar más no habría siquiera una partida presupuestaria".

El portavoz popular, que ha tenido espacio durante su intervención para comparar la situación en el ayuntamiento de Petrer con el "chantaje de los partidos independentistas" al gobierno de España se ha enfocado en señalar que estas cuentas no presentan ninguna "ilusión". "Es un presupuesto donde se paga, pero no se apuesta por Petrer, ni por el comercio, ni por las asociaciones de vecinos, ni por la formación ni por el empleo. No hay innovación, no hay proyecto. Es un presupuesto soso, apolítico y de mínimos, pero eso sí, mantiene y amplía el gasto en promoción e imagen del equipo de gobierno. El gabinete de prensa no es del pueblo, es del PSOE. La comunicación es importante, pero ustedes están malvando su uso".

El último turno de palabra en este debate lo ha tenido el portavoz del PSOE, Fernando Portillo, ha querido poner en valor las cuentas municipales. Portillo ha respondido partido por partido a las intervenciones de sus compañeros y ha tenido palabras para cada uno de ellos. A la portavoz de Vox le ha dedicado gran parte de su intervención, defendiendo las buenas tasas de empleabilidad con las que cuenta la población y recordando su apuesta por realizar inversiones en educación a través del programa Edificant. "Hay mucha falsedad en su discurso, lo que ha traído aquí le valdría lo mismo para cualquier ayuntamiento lo que demuestra que ha trabajado poco y que tiene poco conocimiento sobre el presupuesto".

Portillo también ha tenido palabras pata el portavoz de Esquerra Unida - Compromís sobre el que ha querido desmentir una afirmación, la de que "han tenido la suerte de vivir de los ahorros", sobre la que el portavoz socialista ha asegurado que "ya me habría gustado a mí que hubiera estado usted cuando entramos al gobierno en 2015 y nos encontramos con una deuda de más de 12 millones de euros y con facturas en los cajones".

Asimismo, Portillo ha guardado espacio en su intervención para responder al portavoz popular sobre el que dice, solo ha dicho una verdad en su intervención: "nunca han votado a favor del gabinete de comunicación". "El PP tiene una incoherencia clara que es decir que ellos cuando estuvieron en el gobierno no subieron la tasa de basura, pero se les olvida decir que sí que subieron las de las escuelas infantiles o la de las escuelas deportivas".

Al finalizar las intervenciones el responsable de Hacienda, Ramón Poveda, ha pedido el turno de palabra para asegurar que se encontraba "decepcionado". "De verdad que confiaba Paco, confiaba, qué decepción", le indicaba al portavoz del PP, Francisco Ponce. "Es verdad que lo vi venir, pero yo confiaba en que la oposición no se iba a situar en el no por el no. Del tema del consenso he aprendido una lección, mi optimismo innato me lleva a creer en las personas y eso hoy no me ha servido de nada. He hecho lo que podía, lo que sé hacer y he demostrado que lo puedo hacer, pero me he sentido dolido".

Tras esta última intervención la presidenta del Pleno, la alcaldesa de la localidad, Irene Navarro, ha anunciado que se habían agotado los tiempos de debate, ya que cada portavoz había utilizado ya sus diez minutos por persona, algo que no ha sentado bien en la bancada de la oposición que solicitaba "intervenir por alusiones". En este momento se ha vivido uno de los momentos más tensos de la sesión, que ha finalizado con palabras de algunos de los concejales fuera del tiempo marcado por el reglamento y que ha necesitado de las palabras tajantes de Navarro para poder pasar a la votación: "no estoy dispuesta a seguir consintiendo que se den estas situaciones, esta dinámica no se puede consentir y las personas que nos están viendo no se van a llevar un buen concepto de lo que es la soberanía del pueblo".

Finalmente, las aguas se han calmado en el salón de plenos y se ha llevado a cabo la votación. Las cuentas municipales solo han contado con el respaldo del equipo de gobierno socialista, con mayoría absoluta, y con los votos en contra del resto de formaciones: PP, Esquerra Unida -Compromís y Vox.

Las cuentas

La partida más importante para la próxima anualidad es, como cada año, la de personal que asciende a 11,8 millones de euros, de los que una tercera parte se destinan a la seguridad y orden público. La segunda gran área más importante es la destinada al cuidado y mantenimiento de la ciudad: la limpieza de calles, recogida de basuras, conservación de parques y jardines, vías públicas, mantenimiento de alumbrado, energía eléctrica y combustible en los que se invierten más de 10 millones de euros de las arcas municipales de los que es significativa la cantidad destinada a limpieza de calles, recogida de basuras y tratamiento residuos que asciende 4,5 millones de euros.

En cuanto a las concejalías destaca el área de Servicios Sociales cuyo presupuesto destinado a esta concejalía supera los 3 millones de euros. Por áreas, el ejecutivo local consolida el importante aumento que ya hizo en su día alcanzando los 600.000 euros para el fomento del empleo. En Educación, después la importante inversión en la Sala de Estudios, se ha previsto una aportación municipal de 1,4 millones de euros para futuros proyectos e inversiones y en Deportes, este año finalizará la remodelación de la piscina cubierta, en la que ya se ha invertido 3,2 millones de euros en anteriores anualidades, y se han presupuestado 1,4 millones de euros para el mantenimiento de instalaciones y la promoción de deporte.

El concejal de Hacienda, Ramón Poveda, ha detallado que en los últimos cuatro años los gastos del Ayuntamiento se han incrementado en 5,5 millones. La parte destinada a los gastos se ha confeccionado con el mayor rigor “atendiendo principalmente a los costes de servicios municipales, que en gran parte son deficitarios, teniendo en cuenta el encarecimiento de los bienes y servicios”, debido, sobre todo, al aumento en el coste de la luz; a los aumentos por el tratamiento de la basura o la limpieza de calles, parques y jardines; y al aumento en los costes de personal; a lo que hay que añadir el aumento generalizado en todos los precios de los servicios y bienes que se adquieren.