La líder de Vox en Elda fue denunciada en 2017 por desorden y desobediencia por la Policía Local

La Policía Local de Elda denunció en 2017 a la actual portavoz de Vox en Elda, Paqui Vicente Cremades, por supuestamente causar desorden público, desobediencia a la autoridad y falta de respeto a los agentes en un control de alcoholemia a su marido. Unos hechos que según el atestado policial presuntamente se registraron en la madrugada del 9 de abril de 2017, cuando la actual regidora no tenía cargo alguno en el Ayuntamiento de Elda, al que accedió como edil tras las elecciones del pasado mayo, al presentar como alcaldable.

Por su parte la concejal ha asegurado a INFORMACIÓN que nunca se le ha comunicado esa denuncia, y aunque reconoce que aquella noche "me enfadé", niega cualquier tipo de falta ni altercado por su parte.

Esta denuncia, que se desconoce si no se llegó a tramitar, se archivó o qué pasó, ha trascendido días después de que precisamente el pleno aprobara el pasado viernes por unanimidad una moción del PP para pedir más presencia policial, y donde Vox agradeció la labor de la Policía Local, denunció una "alarmante" subida de la tasa de criminalidad que el equipo de gobierno negó de plano, y reclamara al Ayuntamiento la compra de más pistolas táser para los agentes municipales.

Según el atestado de la Policía Local, al que ha tenido acceso este medio, se daba traslado de esta denuncia a la Subdelegación del Gobierno, por la supuesta infracción de los artículos 36.3 (desorden público), 36.6 (desobediencia o resistencia), tipificados como faltas graves de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, del artículo 37.4 (falta de respeto a la autoridad), que constituye una falta leve.

Así, la Policía Local relata que "el día 9 de abril, a las 3.50 horas, los agentes denunciantes formaban parte de un control de alcoholemia, el cual se estableció dentro del casco urbano de Elda, concretamente en la confluencia de las calles Pedrito Rico con calle Reyes Católicos. Que en el trascurso de dicho control, se procedió a dar el alto al vehículo matrícula (...) en el cual viajaba como acompañante la denunciada, y al informar al conductor de ese vehículo que se le iba a someter a las pruebas de detección alcohólica en el aire expirado, la denunciada, D' Francisca Vicente Cremades, comienza a increpar a los agentes con frases tales como: 'No jodáis que lo vais a hacer soplar, no tenéis otra cosa que hacer?, ir a coger chorizos, sinvergüenzas, que con los ladrones que hay por ahí que me han robado 5 veces en la tienda y no hacéis nada".

Así, los agentes continúan explicando que "por todo esto, se le informa a esta Sra. que se le va a proponer para sanción a la Ley 4/2015, por lo que se le solicita que se identifique, negándose en primer lugar a ello, pero cuando se le informa que de persistir en su negativa a identificarse sería trasladada a Comisaría de Policía Nacional a efecto de identificación para interponer denuncia contra ella, accede a identificarse de forma verbal, siendo sus datos cotejados vía telefónica con los registros que pueden consultarse en la central de Policía Local (registro de conductores de DGT)".

"Que al someter al conductor a la primera prueba, este da un resultado de alcohol en aire expirado superior al permitido por el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y es cuando Dª Francisca Vicente, baja del vehículo, a pesar que el agente le había ordenado que se quedara en el interior, y sigue increpando en voz alta, a gritos, a los agentes denunciantes y otros agentes componentes del control, esta vez ya en la calle, con frases como: 'Gandules, os tocáis los huevos, sinvergüenzas, ir a coger a ese otro coche que se escapa', etc... todo ello a gritos, haciendo caso omiso de las órdenes que se le dan para que vuelva a entrar al vehículo, causando desorden en la vía pública, e intentando que otros conductores que estaban siendo sometidos a las pruebas de detección de alcohólica, se indispusieran contra los agentes", explica el atestado.

Y continúa señalando que "durante todo el proceso de sometimiento a las pruebas de alcoholemia del conductor del vehículo en el que Dª Francisca viajaba como acompañante, esta no paró de insultar, desobedecer a los agentes de cualquier indicación que le daban, tales como que volviera al vehículo, no levantara la voz, no interfiriera la labor policial, etc... haciendo caso omiso y persistiendo en su actitud, durante unos 20 minutos, dificultando la labor policial, y espetando siempre frases, además de las antes señaladas, como: 'me da igual, llevarme detenida', etc.

"Que cuando los agentes le ofrecen firmar la denuncia que nos ocupa, Dª Francisca Vicente Cremades se niega a firmar, rechazando la copia que el agente le intenta entregar". Y agrega el atestado que "entendiendo que los hechos expuestos constituyen infracciones a los artículos 36.3, 36.6 y 37.4, se extiende la presente Acta-Denuncia para los efectos oportunos".

Respuesta de la edil

Por su parte Paqui Vicente ha manifestado este lunes su sorpresa por esta información, asegurando que nunca ha recibido notificación de denuncia alguna. La regidora ha explicado que "no tengo noticia" de ninguna denuncia, "no me ha llegado nunca nada". La edil ha reconocido que "nos pararon en un control" cuando conducía su marido, y "sí que es cierto me enfadé" por la forma de actuar de los agentes, pero niega tajantemente que protagonizara "altercado o violencia, solo me quejé". Y ha agregado que "no me van a callar, que es lo que quieren".