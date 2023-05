Su formación se presenta por segunda vez a unas elecciones en Elche, en su caso la primera como alcaldable. Este maestro de Primaria, de 51 años, pone de relieve encabezar el único partido municipalista e independiente.

¿Qué tiene que ofrecer que no tengan otros partidos?

Nosotros apostamos por la gestión sin tanta ideología, queremos poner a educadores en educación, sanitarios en sanidad y así con todas las áreas competenciales donde ubicar perfiles más técnicos que políticos, con la idea de gestionar el municipio de una forma más eficiente. Además, queremos aportar otro talante más amable y humano a la política, donde apoyar las buenas ideas de otros y ofrecer sugerencias en lugar de críticas feroces. Los partidos no son enemigos, sino herramientas para hacer un Elche mejor entre todos.

¿Es fácil o difícil ser independientes?

Es una virtud y una ventaja porque esa independencia nos ofrece la posibilidad de luchar abiertamente por Elche sin sumisión ni fidelidad a unas siglas o unas directrices que se marcan desde Madrid o Valencia. En el tema del agua, las infraestructuras, la Dama o la infrafinanciación presupuestaria, hemos visto equilibrios dialécticos de otras formaciones para no incomodar a sus superiores, en ese sentido, Contigo es el único partido municipalista e independiente.

Si fuera alcalde, ¿cuál sería el primer proyecto que haría?

Lo primero que Elche necesita es un Plan Estratégico que defina el modelo de municipio que queremos, me volcaría en lograr el consenso suficiente para unir partidos, colectivos, agentes sociales y las plataformas para elaborar ese Plan General matriz al estilo de lo que hizo Bilbao en los años 90, reconvirtiendo una urbe industrial gris en un modelo urbano verde, acogedor y con dinamismo. Lucharía porque se firme y se blinde por muchos años para trabajar en una misma línea de cara al futuro y no al capricho del partido gobernante cada cuatro años.

« Hay ciertas políticas que se han hecho desde un prisma ideológico, sin visión de futuro y sin consenso»

¿Cuáles son las líneas de su programa?

Un plan para pedanías para que puedan autofinanciarse y elegir a su alcalde pedáneo. Un plan de infraestructuras con la regeneración de la avenida de la Libertad, luchar por traer el TRAM a Elche y vertebrarlo por la costa y crear un boulevard urbano en Torrellano. Un plan de movilidad real y efectivo y llevar el bus urbano a La Hoya y al Parque Empresarial. Un plan para la cultura y la educación con la creación de la Ciudad de la Música e invirtiendo en la creación de patios dinámicos en los colegios y abrirlos a la ciudadanía en horario no lectivo. Un Plan de deportes que permita potenciar la marca Elche como ciudad de eventos y abra las instalaciones deportivas los domingos por la tarde. Planes de creación de empleo facilitando la implantación de empresas en el municipio. Plan de promoción turística que nos permita promocionar mejor nuestros encantos y así hasta 150 medidas que se encuentran en nuestra web.

Han insistido mucho en la movilidad y en la vertebración del territorio. ¿Por qué? ¿Qué le parecen los planes de movilidad del ejecutivo local?

Elche no merece quedarse aislado del resto de la provincia cuando las principales ciudades del entorno han apostado por un Tram que daría un gran servicio al municipio puesto que una línea trasversal podría unir el eje Elche-Parque Empresarial- IFA-aeropuerto con Alicante. Además, apostamos por otro eje que una el Vinalopó con Santa Pola, dando servicio a muchas pedanías. También apostamos por la creación de carriles bici interurbanos que conecten la ciudad con sus pedanías y sus playas y, por supuesto, con una mejora sustancial en las contratas del servicio de autobús a pedanías.

¿Con quién pactaría un gobierno, con la derecha o con la izquierda?

No somos ni de derechas ni de izquierdas. Nunca miraría siglas, sólo programas.

Su partido se ha caracterizado por seguir denunciando lo que consideran que está mal tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación durante todo el mandato, pese a no tener representación. ¿Tendrá frutos ese trabajo? ¿Tiene mejores perspectivas de voto que en 2019?

Nosotros no somos políticos, somos autónomos, sanitarios, ingenieros, comerciantes... o, en mi caso, maestro, y vemos muchas deficiencias en nuestros ámbitos de vida por lo que tenemos una visión muy certera de la realidad. Hemos utilizado un medio muy efectivo de comunicación como son las redes sociales y en poco tiempo nos hemos convertido en el partido con más seguidores. Nuestra forma de comunicación se ha caracterizado por ser proactiva, positiva, felicitando al equipo de gobierno cuando las cosas se hacen bien y proponiendo con máximo respeto alternativas. Estamos convencidos de que los ilicitanos se sienten representados por nuestra forma de proceder porque es también la suya y no darán el respaldo en las urnas. En 2019 nos presentamos con un mes y medio de vida, ahora llevamos cuatro años de intenso trabajo. Contigo será la gran sorpresa en la noche electoral.

Dígame algo que haya hecho bien el equipo de gobierno.

Ha acertado en la peatonalización de la Corredora y tuvo una buena respuesta ante la crisis sanitaria provocada por el covid.

Y lo que haya hecho mal.

No me gusta hablar mal de nadie para eso ya están los ciudadanos que deben juzgar, creo que las acciones de gobierno siempre son de buena fe. Pero algunos perfiles personales de las concejalías no encajan con las áreas competenciales donde han trabajado, y creo que hay ciertas políticas que se han desarrollado desde un prisma ideológico, sin consenso y sin una visión amplia de futuro. Ha fallado en pedanías, deportes, en mejoras urbanas, en la movilidad planteada en el PMUS o en fiestas, y en educación o sanidad hay cuestiones por mejorar.