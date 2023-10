Bizum ha pasado a ser una herramienta de nuestro día a día. No en vano, el uso de esta aplicación ha aumentado tanto que, hoy en día, se realizan 24 transacciones cada segundo.

Enviar dinero con esta herramienta es tan simple como ingresar el número de teléfono del receptor, seleccionar el importe, añadir un comentario opcional y aprobar la transferencia. Este método de pago se ha convertido en lo más útil que muchos recuerdan a la hora de realizar pagos compartidos. Por ejemplo, pagar una cena entre varias personas, recaudar dinero para hacer un regalo… y un largo etcétera de ejemplos de formas de usar esta aplicación que está conectada con tu banco. Y, por supuesto, todo a golpe de clic. No tardas ni 10 segundos en saldar tu deuda o en pedir dinero a otra persona. Más fácil, imposible.

Eso sí, tienes que tener en cuenta que enviar y recibir Bizum también tienen un límite. En esta noticia te contamos cuánto dinero de máximo y de mínimo se puede mandar con esta aplicación y el número máximo de operaciones recibidas y emitidas puedes realizar.

Además, la aplicación también tiene otras muchas funciones que quizá no conozcas y que puedes leer en este artículo, como por ejemplo, hacer una donación o cobrar un premio de la Lotería. También tienes que saber qué cantidad hay que declarar a Hacienda, una de las preguntas que los usuarios más se hacen y que te aclaramos en este artículo.

Errores en Bizum

Pero si usar Bizum es fácil también lo es cometer un error en un número y que alguien de los 23 millones de usuarios reciba ese dinero accidentalmente. Pero, ¿y si quien recibe el dinero por error no se da cuenta?

Lo ideal sería devolver el dinero en un gesto de generosidad y empatía, pero lo cierto es que leyendo el blog de Bizum lo deja muy claro: “Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar. Así de entrada no se puede anular el Bizum que se envía a otro usuario. Si la confusión ha sido fruto de un error al teclear, la forma de solucionarlo pasa por contactar con esa persona y pedirle que te lo devuelva”.

Otra idea que propone la plataforma es “llamar a la entidad bancaria que emite el envío para ver qué posibilidades te ofrecen”.

¿Una estafa?

No hay una ley que te obligue a devolver el dinero recibido a través de Bizum pero la realidad es que podría tratarse de una estafa.

Imagina que recibes 50 euros y poco después un mensaje diciendo que fue un error, pidiendo la devolución. Si decides actuar con buena intención, mientras consideras qué hacer, recibes otro mensaje del mismo remitente afirmando que la transferencia no se efectuó. Puede que incluso te muestre una captura de pantalla como prueba de que no ha obtenido el dinero.

La trampa está en no verificar primero si en realidad recibiste ese dinero erróneamente. Si no lo haces, podrías terminar enviando 50 euros y, esencialmente, serías víctima de un engaño consentido. Así que debes estar muy atento y comprobar que efectivamente has recibido el dinero.