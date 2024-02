Avales ICO para la hipoteca: dónde solicitar la ayuda comprar una primera vivienda

En respuesta a la creciente dificultad para acceder a la vivienda en España, especialmente entre los jóvenes y familias con hijos a cargo, el Gobierno ha dado un paso significativo para facilitar este proceso. La medida destinada a facilitar el acceso a una primera vivienda, anunciada este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, consiste en una línea de avales destinada a promover la adquisición de una vivienda, especialmente dirigida a facilitar la entrada al mercado inmobiliario a sectores de la población que encuentran más barreras en este sentido.

La iniciativa dispone de un fondo de 2.500 millones de euros para proporcionar avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que cubran hasta el 20% del valor de la hipoteca, con la posibilidad de ampliarse al 25% para propiedades que cuenten con una calificación energética D o superior.

Requisitos para solicitar un aval del ICO para la hipoteca

El programa está específicamente diseñado para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo, estableciendo criterios de elegibilidad basados en ingresos y patrimonio para asegurar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Este enfoque selectivo busca maximizar el impacto social de la medida, contribuyendo a la equidad en el acceso a la vivienda.

Según la web de La Moncloa, los requisitos son los siguientes:

Los adquirientes deben ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.

Los ingresos individuales no pueden superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM) . En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble.

La medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

El límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros.

No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad , independientemente de la forma de adquisición de esta. No obstante, existen algunas excepciones que pueden consultarse aquí.

El aval se podrá mantener dentro de los límites establecidos en el convenio siempre que sea la vivienda habitual del beneficiario/a, con la excepción de las circunstancias mencionadas anteriormente que puedan exigir el cambio de vivienda.

Dónde y cuándo solicitar los avales ICO para la hipoteca

Las hipotecas que se acojan a esta línea de avales podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

Sobre dónde solicitar los avales ICO para las hipotecas y según informa Europa Press, “todavía no se ha especificado”. “De hecho, a pesar de que este martes el Gobierno ha aprobado los avales, el texto no va a entrar en vigor todavía porque aún falta el convenio con el ICO y los bancos”. En este sentido, la agencia añade que la intención del Gobierno es que el texto definitivo esté listo entre finales de febrero y principios de marzo, “pero aún no se han concretado del todo los plazos”.

La línea de avales del ICO se espera que tenga un impacto significativo en el mercado inmobiliario, facilitando la compra de vivienda a sectores de la población que tradicionalmente han encontrado obstáculos significativos para acceder a financiación hipotecaria. Al reducir la barrera de entrada, el Gobierno busca estimular la actividad económica en el sector de la construcción y promover una mayor estabilidad social a través del acceso a la vivienda.