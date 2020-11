El delantero del Hércules Sergio Buenacasa reconoció este miércoles que está ansioso por marcar y ayudar al equipo alicantino con sus goles a conseguir el objetivo.

El ariete aragonés, que cumple su primera temporada en la entidad, aún no ha logrado anotar ningún tanto a pesar de haber disfrutado de varias ocasiones de gol en los tres partidos disputados hasta el momento.

“Soy mi primer crítico y el más duro. Y es algo que no me ayuda porque me cabrea”, dijo el jugador, quien deseó “ayudar al equipo con goles que sirvan”.

🗣️"Tenemos una motivación extra, porque es un derbi y porque los 3 puntos en El Collao nos sabrían realmente bien. Estamos preparados para ir a por la victoria".



Buenacasa aclaró que esa auto exigencia que impone no merma su rendimiento “porque si fallo me cabreo, pero voy a seguir pidiendo el balón”. “Prefiero generar ocasiones a no tenerlas”, añadió.

El atacante dio por bueno el balance de “siete puntos de nueve” que suma el Hércules e indicó que jugar ante rivales en inferioridad numérica es algo que, paradójicamente, se ha vuelto en contra de su equipo “porque los rivales se cierran mucho más”.

Buenacasa afirmó sentirse “importante y preparado” en el equipo y lamentó que el derbi ante el Alcoyano se dispute sin aficionados este domingo (17.00) en El Collao.

“Pierde la esencia y cambia muchísimo. Es como si jugaras un partido de entrenamiento. Gracias que podemos volver a jugar al fútbol, pero en un partido de esta rivalidad se echa más de menos”, indicó.

Por último, el zaragozano reconoció que le preocupa que pueda parar la competición ante la cantidad de positivos que se está detectando y pidió una nueva regulación para que todo equipo no tenga que estar en cuarentena por un solo caso en su plantilla.