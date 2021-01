El ya exentrenador del Hércules David Cubillo ha achacado al "cabreo" de uno de los propietarios del club, los empresarios Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, su despido tras 11 jornadas de Liga y con el equipo en segundo lugar del grupo 3B de Segunda B.

"El domingo por la tarde fue muy duro y Carmelo del Pozo (director deportivo) me comunicó tras perder con el Atzeneta (2-0) que uno de los dueños estaba muy cabreado y que así no se podía seguir; el motivo serán los pocos goles a favor, pero que era una decisión de la propiedad", ha explicado este martes Cubillo en su despedida de la entidad blanquiazul en la sala de prensa del Rico Pérez, sin precisar si el inductor de su despido fue Ramírez u Ortiz.

"Creo que ha faltado paciencia", ha destacado el preparador madrileño, visiblemente dolido por la decisión de la entidad, que también a él le cogió por sorpresa. "Estoy muy jodido, pero tranquilo y satisfecho porque he cumplido lo que dije que venía a hacer: tener al equipo arriba en la lucha por el ascenso; no he vendido humo, ni engañado a nadie", ha reseñado.

En este sentido, ha reseñado que en clubes históricos como el Hércules no es suficiente con tener "controlado el vestuario, sino que es necesario controlas más cosas", en referencia a un mayor contacto con el entorno y los dueños de la entidad, a los que dice que no conoce.

En el debe de su trayectoria durante tan sólo 11 partidos como técnico blanquiazul, el preparador ha reconocido que le faltaron "algunas cosas", especialmente un mayor número de goles (el Hércules sólo ha anotado nueve) y sobre todo en acciones a balón parado después de 111 sesiones de entrenamiento con el equipo alicantino.

Cubillo asegura que Del Pozo no le ha decepcionado y que el trato con los jugadores ha sido "excepcional". Aunque este martes no tenían entrenamiento, la plantilla se ha acercado hasta el Rico Pérez para despedirse personalmente del que ha sido su entrenador desde agosto pasado.

Por su parte, Del Pozo se ha reunido previamente con los futbolistas y sobre las 11:20 ha acompañado a Cubillo en su adiós oficial al club. "Quiero dar las gracias a David Cubillo por su trabajo y pedirle disculpas por si no se le dio todo lo que necesitaba para salir adelante", ha destacado el director deportivo, que tiene previsto anunciar en las próximas horas al nuevo entrenador, que deberá dirigir al Hércules en el partido del próximo domingo (12.00) en el Rico Pérez ante el Valencia-Mestalla.