Sergio Mora ha explicado en rueda de prensa que su equipo tiene que dar un paso adelante este domingo en El Ejido (12 horas) después de la goleada encaja en casa y la mala imagen ofrecida frente al Atlético Levante.

El madrileño admitió que la semana ha vuelto a ser «complicada», pero incidió que no queda otra opción que «levantarse y reivindicarse otra vez».

El entrenador del Hércules calificó como 1«dinámica peligrosa» que el Hércules se vea obligado a recuperar fuera los puntos que pierde como local ya que pronosticó que «si tenemos que depender de eso a la larga no lo vamos a conseguir».

El técnico no adelantó si realizará muchos cambios en la alineación y aseguró que para él no hay debate en la portería a pesar de la irregular actuación de los guardametas entre Jesús Fernández y Adri López, si bien no adelantó el nombre del elegido para el domingo.

Mora afirmó que espera en El Ejido «la mejor versión» del Hércules, aunque precisó que «también la esperaba la semana pasada y no estuvimos bien».

«Siempre espero lo mejor, pero luego los partidos se desarrollan de una manera o de otra», sostuvo el exayudante de Bordalás, quien garantizó que el equipo pondrá toda su predisposición y trabajo para lograr un resultado positivo.

El preparador confió en poder contar con los extremos Belima y Elliot, ya recuperados de sus lesiones, y dijo sentirse «arropado desde el primer día» por el máximo accionista, Enrique Ortiz.

Mora no quiso analizar al rival, que lleva cinco partidos sin ganar, pero adelantó que al Hércules le espera un partido complicado. «Tenemos que corregir los errores para tener solidez y llegar a la portería con opciones», concluyó el madrileño.