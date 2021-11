Sergio Mora no precipitará el regreso de Nico Espinosa ante el Puertollano

Las diez bajas con las que afronta la semana el Hércules, ocho por lesión (Toscano, Acuña, Elliot, Chuli, Nico Espinosa, Solbes, Pedro Sánchez y Chuli) y dos por la convocatoria de su seleccionador (Bikoro y Belima, están concentrados con Guinea Ecuatorial), no van a afectar a la decisión de Sergio Mora de no forzar el regreso del canterano este domingo, en Puertollano. El entrenador blanquiazul no quiere correr ningún riesgo, prefiere esperar a que el futbolista esté al 100% antes que facilitar una recaída.

El extremo, capital en el comienzo de curso, se recupera de una dolencia muscular en la pierna izquierda. Desde hoy, se le irá reincorporando gradualmente a la disciplina del grupo incrementándole las cargas de trabajo. El objetivo es que Nico pueda entrar en la convocatoria del próximo partido en el Rico Pérez, el del 21 de noviembre, contra el Murcia, un duelo importante en la pugna por el ascenso ante un rival directo.

El joven atacante blanquiazul, que ha superado también una convalecencia de larga duración después de lesionarse la rodilla justo antes del estallido de la pandemia, arrastra un historial de rotura fibriliares que obligan a ser extremadamente cauteloso con los plazos de cura a pesar de la juventud del jugador y la excelente condición física que exhibe el canterano, heredero natural del barcelonista Abde.

Nico se perdió el partido en Alzira por una pequeña contractura. A pesar de que podía no impedirle jugar, sus sensaciones no eran buenas. Él se conoce mejor que nadie. De hecho, siete días después, en el duelo en el Rico Pérez frente al Socuéllamos, el atacante regresó al once titular y aguantó apenas 25 minutos en el campo antes de ser sustituido por culpa de una rotura miotendinosa de grado 2.

Ha pasado más de un mes desde que se produjo la lesión (fue el 3 de octubre) y el plazo estimado por los médicos era de alrededor de seis semanas, justo las que se cumplirán en la tarde que el Real Murcia regrese al Rico Pérez, de ahí que tampoco sea segura su presencia en ese encuentro.

El resto de convalecientes están pendientes de evolución, aunque el concurso de alguno de ellos este fin de semana parece complicado. Los únicos que no sufren problemas son Pedro Sánchez y José Solbes. El primero tiene que esperar a que se reabsorba el hematoma que tiene en la pierna fruto de una contusión y el segundo a que suelde la fisura en el pie que le provocó un pisotón. Ambos evolucionan favorablemente.