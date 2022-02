José o Diego: el dilema defensivo

Mora lo sabe, pero no lo dice, prefiere mantener viva la duda para que la competencia en el vestuario no amaine y, de paso, el Socuéllamos, próximo rival del Hércules, no sepa más de lo estrictamente necesario. El entrenador blanquiazul tiene a todos sus defensores disponibles por primera vez desde que se impuso al Toledo en casa justo antes del parón navideño.

Desde aquel 19 de diciembre, las sanciones han impedido reunir sobre el césped a todos los zagueros. Mañana, si la sesión sabatina –proclive a las complicaciones físicas de supuesta última hora– no lo fuerza, el preparador blanquiazul tendrá que hacer frente a un dilema: José o Diego Jiménez, o lo que es lo mismo, un lateral puro en la derecha o un central reconvertido al que no le es ajena la banda, en absoluto. El pulso entre ambos, lo domina con claridad el zamorano, que ha sido titular siempre que ha estado disponible, sin excepción. De hecho, el castellano es el futbolista con más minutos del equipo con 1.658. El cordobés, al que le costó entrar en el once tras recalar en el club en noviembre para cubrir la ficha de Toscano, acumula 490, más de tres veces menos que su compañero. Siempre que Sergio Mora ha tenido que decantarse por uno de los dos, lo ha hecho por el central de Benavente. En las últimas fechas, debido a las bajas disciplinarias de Carlos David, Tano y el propio Diego Jiménez, el lateral andaluz ha sido titular desde que arrancó 2022. En este tiempo, con él formando de inicio, el Hércules ha sumado cinco puntos de 12 posible, es decir, ha ganado un partido (Alzira), perdido otro (Intercity) y empatado un par, ambos a domicilio (Mar Menor y Granada B). «A pico y pala hasta el final, es la única forma de que tengamos opciones de sumar puntos en todos los partidos», asegura Sergio Mora Los números favorecen a exfutbolista del Recre, que goza de toda la confianza de su entrenador, que valora de él su capacidad de adaptación sin perder ni un ápice de su eficacia defensiva. De hecho, ya se ha estrenado como goleador este curso (en el estreno del año tras las vacaciones). Su tanto le dio los tres puntos al Hércules en Marchamalo. José Fernández, con su heredado dorsal «diez», una anomalía insólita, aporta proyección en el carril derecho, un desahogo para Raúl Ruiz, que tiene más fácil la diagonal hacia dentro sabiendo que el cordobés le ofrece una salida cuando le desdobla, que es casi siempre. La trampa de Socuéllamos Esa vocación atacante de lateral que gusta de superar el centro del campo, obliga a César Moreno a vigilar constantemente las coberturas, una obligación táctica que se relaja cuando a su derecha aparece Diego Jiménez, que aunque le ha perdido el miedo a cruzar líneas, siempre lo hace pensando en que lo primero es proteger la retaguardia, uno de los factores clave del esquema de Mora cuando se posiciona en 4–4–2 para contener las salidas del balón de los rivales. «Pico y pala hasta el final. No podemos despistarnos del objetivo por pensar en si todo se decidirá en la última jornada o no; nosotros solo tenemos que poner nuestro esfuerzo y toda nuestra concentración en la siguiente jornada, sumar en el próximo compromiso que tienes es lo único relevante ahora», advierte en su discurso el técnico. Eso se lo da el zamorano, por ello, si todos los zagueros están al 100%, lo normal es que recupere la estructura sobre la que se apoyó la racha triunfal: Diego, Carlos, Tano y Álex.