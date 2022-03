Mora: «Nuestro rival más duro somos nosotros mismos»

Prueba superada. Otra. Y no cualquiera. Sergio Mora llegó a la sala de prensa después de que su equipo ganara al Polideportivo El Ejido en un partido que no se resolvió hasta la segunda parte después de que, al descanso, el Intercity, uno de sus rivales directos en la pugna por el liderato, fuera ganando cómodamente en Marchamalo. «No estábamos pendientes de ese partido. No debemos mirar lo que hacen los demás, nosotros somos nuestro rival más duro. Si hacemos bien lo nuestro, no necesitaremos saber qué hace el resto de equipos», sostiene el preparador madrileño, feliz por la entrega de sus futbolistas y satisfechos con la eficacia demostrada, esta vez sí, en las dos áreas.

«Esta vez no hemos fallado donde en otros ocasiones, sobre todo fuera de casa, sí lo hacemos. Hemos tenido paciencia y no hemos cometido errores, lo que nos ha facilitado mucho las cosas a pesar de que, enfrente, teníamos a un equipo con dos líneas, una de cinco y otra de cuatro, dispuesto a no dejarnos ningún espacio para atacar», analiza el preparador blanquiazul.

«El balón parado es importante siempre y nos tiene que seguir dando muchos puntos de aquí al final», subraya el técnico del Hércules, que se alegró de que sus dos centrales, Diego Jiménez y Carlos David, funcionaran bien como tándem en ausencia de Tano, relegado al banquillo tras sus dos errores graves consecutivos fuera de casa.

«El partido contra La Nucía no será una final porque nada de lo que hagamos allí será definitivo para ninguno de los dos»

«Nuestro objetivo tiene que ser mostrarnos igual de solventes a domicilio. Lo conseguimos en la primera vuelta y eso nos valió para ser campeones de invierno. Si lo volvemos a hacer, seguro que estamos cerca de acabar primeros», esgrime Mora, que bajo ningún concepto quiere tomarse el próximo compromiso, el La Nucía, como una final.

«No me tomo así el partido porque no lo es. Solo son finales si no hay margen después. Pase lo que pase el domingo (18 horas) no se habrá decidido nada», recuerda el exayudante de Bordalás en el Getafe. «Será un partido importante contra un rival directo, pero si no es definitivo, no es una final y no hay que afrontarlo como tal, sería un error», insiste Mora, que restó importancia al hecho de tener que sustituir a Pau Miguélez, autor del 2-0, minutos después de entrar en el partido. «Solo es un golpe y me alegro mucho por él, se merece la felicidad del gol», ensalza el entrenador del Hércules.