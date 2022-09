Es domingo y suena el despertador. Y, como ha ocurrido a lo largo de la última década, el aficionado del Hércules se siente como Bill Murray en «Atrapado en el tiempo». Sigue sonando «I Got You Babe», de Sonny y Cher. Una temporada decepcionante tras otra, el herculanismo despierta un nuevo día con su equipo lejos de la élite. Y ya son demasiados días. Tantos que la ilusión se ha ido erosionando a base de fracasos continuos. Aunque, en el fondo, permanece la esperanza de despertar algún día y ver que la pesadilla ha quedado atrás.

Para salir de ese bucle infinito en el que parece haberse metido el Hércules, la entidad alicantina busca a su Andie MacDowell particular, que la saque de la frustración, la falta de ambición y las decepciones de los últimos años. Los castings recientes no dieron sus frutos: Sergio Mora, Manolo Díaz, Cubillo, Mir, Jesús Muñoz, Planagumà, Visnjic, Claudio, Siviero, Tevenet, Manolo Herrero, Pacheta... El nuevo elegido es Ángel Rodríguez, que viene con un ascenso a Primera RFEF como éxito más reciente y con un discurso optimista. En apariencia, incluso demasiado, para la plaza a la que acaba de llegar.

El técnico asegura que el Rico Pérez se va a divertir esta temporada y no renuncia al papel de favorito que, por historia, el Hércules tiene en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Ni siquiera los dos últimos resbalones de pretemporada frente a Orihuela (0-3) y UCAM Murcia (1-3) han hecho mella en el preparador blanquiazul, que mantiene su órdago, sobre todo tras ver como su teórico mejor fichaje ha sido el último en llegar.

Míchel es un futbolista que debería ser capaz de marcar diferencias en la cuarta categoría del fútbol español. Pese a que han pasado diez años desde la última vez que luciera la camiseta herculana, en la retina aún permanecen los 13 goles que anotó en la 2011/12. Entonces era un joven de 23 años. Ahora, un veterano de 34. Las dudas que puedan generar su DNI se responden comprobando que el curso pasado disputó 33 partidos en Segunda División y que hace dos años competía en la máxima categoría por tercera temporada consecutiva.

Dicho esto, el Hércules necesita ganar desde el primer día. Cada derrota será una losa tras el enésimo fiasco firmado la campaña pasada, que por la reorganización de las categorías federativas fue sin duda uno de los más sonoros en la centenaria historia del club. El lavado de cara en todos los estamentos ha sido total. Cambio de entrenador. Cambio de jugadores. Cambio de director deportivo. Lo único que no cambia es el dueño, un Enrique Ortiz cada vez más cuestionado que necesita ofrecer de una vez por todas un proyecto serio a los aficionados de su SAD.

La primera jornada lleva a este Hércules a la Ciudad Deportiva Antonio Asensio (el destino, siempre al acecho) para enfrentarse al filial del Mallorca, una entidad que no hace demasiado también estaba en las catacumbas de la Segunda B, pero que supo reponerse y alcanzar la Primera División. Al avión destino Palma no se subió Villacañas, un fijo de Rodríguez durante la pretemporada, por lo que se abre una plaza en las bandas del ataque blanquiazul. Alvarito parece el principal candidato a ocuparla, aunque si el cuerpo técnico no le ve aún para ser titular el elegido sería Cristian Cedrés.

Nico, dispuesto a arriesgar

En el resto del once titular la única duda parece ser si Míchel se coloca los galones de capitán general desde el primer día o si Sergio Marcos tiene continuidad como el faro del equipo sobre el terreno de juego. Nico Espinosa parece dispuesto a arriesgar pese a la lesión que sufrió en el brazo izquierdo durante el primer partido del verano. Ya disputó la segunda mitad frente al UCAM el pasado domingo, con buenas sensaciones.

Muchas miradas estarán puestas en la línea defensiva, que viene de encajar seis goles en los dos últimos amistosos, pese al buen nivel de Carlos Abad en portería. Los centrales (Marcelo y Dylan) tendrán enfrente a jugadores con mucha calidad que pondrán a prueba su fortaleza. Paco Peña les ha echado un capote negándose a firmar a nadie con prisas, pero la ficha vacante aún está ahí para sacar a alguien del paro.

A mediodía, en una isla y desde YouTube debuta el Hércules. Otro intento más para dejar atrás el «Día de la Marmota». En diez meses se sabrá si sigue sonando «I Got You Babe».

Posible alineación del Hércules: Carlos Abad; Raúl Ruiz, Marcelo Djaló, Dylan Leiva, Felipe Chacartegui; César Moreno, Maxi Ribero; Nico Espinosa, Sergio Marcos o Míchel, Alvarito o Cristian Cedrés; Ander Vitoria.

Resto de convocados: Iván Martínez (ps), Dani, Víctor Eimil. Toscano y Jack Harper.

Árbitro: Escobar López (canario).

Hora de inicio: 12:00.

Televisión/streaming: canal oficial de YouTube del RCD Mallorca.