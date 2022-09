Ángel Rodríguez está convencido de que tiene equipo para pelear por el primer puesto a pesar de las dudas que se hayan podido crear en el entorno tras las dos últimas derrotas en la pretemporada, frente al Orihuela (Tercera RFEF) y el UCAM (Segunda RFEF), en ambas encajando tres goles.

"No voy a vender nada que no sea eso, el ascenso y el liderato. Sé que si siembras un grano no sale una planta al día siguiente, pero si la sigo regando tendré la mejor", comentó el preparador leonés, quien añadió que no vende optimismo "sino la realidad".

Ángel Rodríguez aseguró que durante la preparación estival no buscó obtener buenos resultados, sino mejorar la condición física de los jugadores y repartir minutos y confió en que el Hércules tenga un buen debut en la Liga este domingo (12 horas), ante el filial del Mallorca, en Palma.

"Todos los equipos al principio de la temporada tienen limitaciones, pero vamos a empezar bien y a competir al cien por cien", explicó el técnico, quien desveló que esta semana ha rebajado la carga de trabajo del grupo "para competir noventa minutos a tope y sacar los tres puntos".

El entrenador tuvo palabras de elogio para Míchel Herrero, fichaje estrella del equipo, al que ve en un estado óptimo para debutar, si bien no adelantó si contará con él en la ciudd deportiva Antonio Asensio.

"Sobra decir su calidad y el estatus que va a tener dentro del equipo. En cuanto esté a su mejor nivel será bueno para todos y la forma se coge compitiendo", señaló el entrenador, quien no desveló si utilizará al valenciano como organizador del juego o cerca del área, la posición en la que firmó su tope goleador como profesional: 14 goles en una temporada.

"A los jugadores con condiciones para hacer gol hay que dejarlos cerca del área, pero tiene manejo de balón. Si está cerca del área la probabilidad de que marque es más alta, pero si lo retrasas también será más alta de que haga funcionar al equipo", razonó el leonés, quien explicó que el jugador, más allá de sus 34 años, llega en una buena forma y con dos o tres temporadas más de fútbol al máximo nivel en sus botas.

En cuanto al partido, Ángel Rodríguez admitió que comenzar bien sería "cojonudo" para el proyecto, aunque más que centrarse en el resultado deseó ver un equipo "sólido y que no le pierda la cara al partido".

El técnico informó de que la secretaría técnica sigue buscando jugadores en paro para reforzar la plantilla y avisó de que el gran rival del Hércules en la competición es su propio equipo.

"Si no somos capaces de ver la realidad, con campos sintéticos y de dimensiones pequeñas, balón parado y rivales difíciles, y de ponernos el mono de trabajo será imposible. Pero si somos capaces nos vamos a divertir y a estar todos unidos", concluyó.