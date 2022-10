Después de dos temporadas sin posibilidad de comprar entradas (al margen de la campaña suspendida por la propagación mundial del coronavirus), la afición del Hércules podrá volver estar presente en las gradas del Antonio Puchades, el campo principal de la Ciudad Deportiva del Valencia CF, en Paterna. La entidad taronja ha remitido al club alicantino un centenar de pases que se ponen este jueves a la venta en la tienda oficial anexa al estadio Rico Pérez.

La hinchada blanquiazul no necesitará buscar el modo de burlar la prohibición che de permitir seguidores rivales en los partidos como local de su filial amparándose en las restricciones covid. Esta vez se tiene la opción de adquirir en Alicante las entradas que se venderán al precio único de 10 euros hasta que se agote el papel.

Los pases se ponen a la venta el jueves al precio único de 10 euros en la tienda oficial del club, en el estadio Rico Pérez

Aunque el Valencia no se ha manifestado al respecto, es previsible que no se habilite la venta en la taquilla para la afición visitante, dado que el aforo restante está reservado para los socios valencianistas... aunque no se ocupen los asientos, que es lo que ocurre casi el 100% de las veces.

Esta medida ya provocó una situación bastante desagradable en 2018, cuando se dispensaban asientos solo si en el DNI no figuraba Alicante como lugar de residencia, una acción que acabó con una queja formal del Hércules ante la Federación Española de Fútbol por lo que se consideró una vulneración de derechos «intolerable».

Gratis por televisión

Para todos aquellos que no puedan desplazarse a València o prefieran seguir el encuentro del domingo (12 horas) por televisión, sin salir de casa, À Punt ofrecerá el partido en directo y en abierto por su canal principal. Lo confirmó ayer el ente autonómico a través de su director, Alfred Costa, quien también asegurí que se retransmitirá este mismo fin de semana el Alcoyano-Catellón, que se juega el sábado, en El Collao, a las 19 horas. Será la primera vez que la cadena pública emita partidos de fútbol de Primera y Segunda RFEF esta campaña. Lo que no está garantizado es que esta misma situación se repita más veces a lo largo del presente curso.