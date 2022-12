El nuevo entrenador del Hércules Lolo Escobar afirmó en rueda de prensa, que va a intentar que impere la lógica y no hacer inventos en la alineación para su debut este domingo ante el Deportivo Aragón. El técnico extremeño, sin embargo, sí anunció cambios en el equipo, ya que recordó que los jugadores deben ser conscientes de que las cosas «no estaban funcionando» y aseguró que el objetivo es que el Hércules, situado en zona de promoción de permanencia, sea «lo más competitivo posible» y corte de una vez «la sangría de goles». «No soy una persona de revoluciones en el equipo, actúo con lógica y pondré mi sello en el once. El equipo debe entender que como se estaba jugando no estaba funcionando, por lo que cambios habrá seguro», reiteró.

Escobar dijo que está contento con el rendimiento de los jugadores durante la semana, pero precisó que lo que más le interesa es «verlos competir» para ver «dónde está el equipo». «Hemos entrenado bien y estoy contento con lo que hemos hecho pero lo que necesitamos es que los jugadores sean competitivos el día del partido y lo demuestren. Ver cómo está el equipo a nivel de competir», señaló. El técnico afirmó que el filial del Zaragoza ha ido «de menos a más» en la competición, si bien indicó que esta semana es más importante «la cara que puede ofrecer el Hércules que el juego del rival». «Cuando hay un cambio de entrenador las caras cambian porque todo el mundo quiere agradar y hacerse con un puesto. Al final reseteas y empieza una nueva etapa. Todos lo afrontarán de una manera diferente a como lo estaban en la otra», afirmó. Lolo Escobar: "El Hércules es un animal herido, quiero ver un cambio de actitud" El entrenador lamentó que el Hércules sea «preso» de una «mala dinámica lastrada por las lesiones», ya que recordó que tiene numerosas bajas para el encuentro de este domingo, por lo que no descartó tener que recurrir a varios jugadores del filial. «Dentro de lo que tenemos vamos a ser lo más competitivos posibles, aunque no es lo mismo jugar con Harper o Ander ,que son de lo mejor de la categoría, a no poder contar con ellos. «Si mi sello estuviera el domingo estaría muy contento pero creo que es poco tiempo para ver a un equipo con la personalidad y con las ideas claras que tengo, este domingo me gustaría que se vieran las cuatro cosas que hemos visto y ser lo suficientemente competitivos para sumar los tres puntos. Todos tenemos muchas pisas pero necesitamos un poco de tiempo», señaló el entrenador del Hércules. En cuanto a la presencia de Jean Paul o Daniel Marín en el equipo, Escobar tiene las cosas claras. «No miro el DNI, sino las caras», afirmó el preparador, quien deseó que se pueda ver ya su sello en este partido, si bien indicó que, pese a las prisas que tiene todo el mundo, el equipo necesita «un margen». El técnico se mostró preocupado por las ausencias que va a tener en el encuentro de este domingo: «Quizás podamos recuperar a Marcos pero depende del último entrenamiento. Dylan ha entrenado, está bastante tocado y también será duda para el partido». Lolo Escobar: pocas palabras y mucho trabajo Admitió que un triunfo «reforzaría el crecimiento del equipo» y se mostró comprensivo con el enfado de la afición herculana, que prepara varias protestas antes del partido. «Es el momento de saber que somos nosotros los que tenemos que dar para que las cosas cambien», afirmó. Escobar le da gran importancia a comenzar bien la nueva etapa. «Si a las caras más animadas que hay ahora se le suma una victoria en el primer partido sería una gran noticia y es lo que todos queremos», señaló el entrenador que espera contar con el apoyo de la afición: «El ambiente no va a cambiar mientras nosotros no le demos motivos».