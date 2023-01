El Hércules cierra su ataque hasta final de temporada con la incorporación del extremo diestro de 19 años Albert Ramis Luque, conocido futbolísticamente como Luque Júnior por ser sobrino del delantero internacional Albert Luque, ahora director técnico de la selección española de fútbol. El atacante, que amplió su contrato con el Eldense al final del curso pasado tras ser parte importante en el ascenso a Primera RFEF, no ha tenido con Fernado Estévez la relevancia de la que gozó con José Juan Romero y pidió a la entidad que le dejara salir en préstamo para poder disponer de minutos y pasar el año casi en blanco.

Luque Júnior, que la campaña anterior anotó 5 goles en los 29 partidos que jugó, fue el autor del tanto del Eldense en el Rico Pérez que le dio tres puntos vitales al conjunto azulgrana y dejó en el alambre al cuadro de Sergio Mora, que no volvió a levantar cabeza desde ese tropiezo.

Este curso no llega a los 200 minutos en las primeras 19 jornadas de Liga. El salto de categoría no le ha sentado bien al extremo habilidoso, que se quedará con la ficha que se dejó sin ocupar en verano para contratos no profesionales (sub-23), por lo que no habrá que comunicar baja a nadie, de momento. Es el segundo refuerzo invernal tras el anuncio de José Artiles. Con ellos dos el ataque quedaría cerrado.

Luque Júnior, que celebró por todo lo alto el salto de categoría del Eldense, tiene ahora la oportunidad de reeditar ese éxito sin necesidad de trasladar su residencia, factor clave en la toma de la decisión. Jugador habilidoso, descarado, regateador, con mucha movilidad, veloz y con buen golpeo, pugnará con Nico Espinosa por su lugar natural, la derecha, pero, sobre todo, le dará al técnico una variable ofensiva más para maniobrar durante los partidos y explorar nuevas vías de llegar a la portería rival.

El jugador se une al grupo este mismo miércoles tras la jornada de descanso y será dado de alta en las próximas horas en la competición para que el preparador blanquiazul pueda contar con él este domingo frente al Real Mallorca B en el inicio de la segunda vuelta, que será en el Rico Pérez, a las 12 horas. Luque Júnior se despidió de sus compañeros por la mañana, cerró su salida administrativa por la tarde en las oficinas del Nuevo Pepico Amat y justo después firmó su nuevo vínculo laboral en el Rico Pérez, donde ya sabe lo que es marcar, algo que no ha hecho aún Ander Vitoria.