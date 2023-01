Dureza en el rostro, mueca seria, facciones tensas. Manuel María Escobar cerró una mañana que comenzaba muy apacible molestos con casi todo. «Estoy bastante enfadado... y decepcionado», añadió en preparador del Hércules después de ver cómo un equipo en zona de descenso, el Mallorca B, que había perdido 7 de los 9 partidos que había jugado a domicilio hasta ayer, no había ganado ninguno y únicamente había sido capaz de hacer dos goles lejos de Palma, fue capaz de arrancarle a los alicantinos un empate «merecidamente».

«Estoy muy dolido. Es evidente que no hemos aprendido nada de todo los que hemos vivido en las últimas tres semanas. Debíamos tener muy claro que los partidos no se acaban hasta que lo señala el colegiado, que los equipos que creen hasta el final, obtienen rédito si les dejas», censuró el técnico blanquiazul, que achacó la «relajación» experimentada por sus futbolistas después del 2-0 «al cansancio acumulado porque les hemos metido mucha carga de trabajo para poder revertir la mala dinámica que llevaba este equipo cuando llegué», justificó.

«Firmo repetir el mismo balance en las siguientes cinco jornadas, pero lo que nos ha pasado hoy tiene que ser una excepción»

«El balance desde que llegué es bueno: 11 de 15 puntos. Firmaría repetirlo en las próximas cinco jornadas, pero no puedo quedarme con eso porque hoy (por ayer) el partido lo teníamos muy a nuestro favor y no hemos sido capaces de cerrarlo bien», se quejó.

«No hemos leído bien la última jugada del partido con el encuentro casi acabado. Bastaba con una falta en el centro del campo para asegurar los tres puntos...», reveló el preparador extremeño.

«Ha habido un momento en que he empezado a notar que nos estábamos empezando a gustar demasiado, que nos estábamos relajando, dejando llevar. Es normal que ocurra cuando, de repente, un equipo al que le iba todo muy mal empieza a jugar bien. Pero tenemos que corregir eso. Si no nos esforzamos hasta el último minuto, estas cosas nos pueden volver a pasar y nosotros ya no tenemos margen para errores así, nosotros necesitamos recortar, y mucho a los de arriba», volvió a insistir Lolo Escobar.

«Siempre que se falla se pueden extraer muchas conclusiones a toro pasado, surgen muchos 'y si hubieras hecho esto, y si...' Pero los "isis" no valen porque el resultado ya no se puede cambiar. Esto que nos ha ocurrido debe de ser una excepción, no repetirse más, de lo contrario, nada de lo que hagamos merecerá la pena», avisó.