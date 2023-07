Una gran representación de prácticamente todas las generaciones del Hércules asistió a la presentación de «Cien años de jugadores del Hércules», un libro del periodista y profesor Ramón Pérez en el que expone con detalle la biografía de todos los jugadores que han disputado algún partido oficial con el equipo blanquiazul. El acto, conducido por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, llenó el salón de actos del Jorge Juan durante 60 minutos de herculanismo que se quedaron cortos y en los que se dio un interesante repaso a la historia centenaria del Hércules con muchos de los protagonistas presentes en la sala. Es el caso de Ramón Balasch, delantero de los años 60, de Miodrag Kustudic, Cartagena, y Reces, sentados en la mesa del escenario donde en un ameno coloquio revivieron momentos históricos de la historia del conjunto blanquiazul. Todos ellos están presentes en el libro de Ramón Pérez, exredactor de INFORMACIÓN y exfutbolista de las categorías inferiores del Hércules. Un trabajo brillante en el que ha dedicado los últimos siete años con una minuciosa labor de investigación. En sus páginas se encuentra la biografía de más de 1.000 jugadores que han debutado con la camiseta del Hércules, todos acompañados de estadísticas y cifras de todos ellos así como curiosidades.

Uno de los momentos más curiosos del acto fue la proyección de un vídeo inédito del ascenso a Primera División del Hércules de Ramón de 1966. El fotógrafo Miguel Vilaplana grabó esas imágenes y su hijo se las encontró por casualidad revisando vídeos familiares de super- 8. El Hércules se impuso entonces al Calvo Sotelo por 2-0 y uno de los goles que se pudieron ver fue el del mítico Ramón así como varias acciones de José Juan.

El libro, que se puede adquirir a través del autor o en la librería 80 Mundos, contiene auténticas historias de vida de los protagonistas del Hércules a través de sus cien años de vida como la muerte de Santamaría de manos de ETA o el caso de Sami, un jugador de los años 20 que después de retirarse mató al taquillero del Gran Teatre de Valencia, siendo condenado a 25 años de prisión.

El acto fue un rotundo éxito de público con familiares y protagonistas de todas las generaciones, entre ellos los exjugadores Heliodoro Crespo y Javi Fernández, que se desplazaron a propósito desde Asturias para seguir con atención la presentación del libro, una auténtica joya de la historia del Hércules.

En el salón no faltaron Palomino, Paquito, Eduardo Rodríguez, Lledó, Miguel Marí, Quique Hernández, Baroja, Benito Sánchez, Álex Pascual, Dani Marín, Calabuig, Latorre, Aracil, Escribano, Borge, Rául Ivars, Espejo, Edu García y un largo etcétera de ex jugadores y entrenadores que han pasado por el club blanquiazul y cuyas vidas aparecen perfectamente reflejadas en la obra de Ramón. Del club actual asistió solo César Moreno.

Con el prólogo de Alfredo Relaño, el libro reúne las biografías y las estadísticas de todos los jugadores ordenados alfabéticamente. Una de las conclusiones que saca Ramón Pérez de su obra es el «enorme orgullo de pertenencia a la entidad» que sienten «casi todos los jugadores y sus familiares» por su pasado en el Hércules. «Ahora, el club está en un mal momento, pero la gente de fuera, que recuerda al Hércules cómo lo conoció en su momento, siente alegría y orgullo por haber defendido a un club con historia y prestigio», señala. «Para muchos futbolistas de la provincia supuso tocar el cielo de sus carreras y hay un gran cariño por la ciudad, la afición, los dirigentes y los estadios», señaló el periodista, que también apunta que en algún que otro caso «también hay quién recuerda que aún se le debe dinero». «Lo más complicado de encontrar fueron las alineaciones de los años 20», explicó Pérez, quien recurrió al «boca a boca con los ex jugadores, a las redes sociales e incluso a visitas al cementerio» para obtener detalles biográficos.

Toda la información de los jugadores, con independencia de su rendimiento o peso en la historia del club alicantino, van acompañados de fotografías, siempre con el mismo espacio de texto. Sin duda, un libro obligado para cualquier aficionado del Hércules. Un gran aplauso para Ramón finiquitó un acto brillante cargado de herculanismo.