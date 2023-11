La mirada crítica, como casi todo, es selectiva. Subjetiva la inmensa mayoría de veces. Rubén Torrecilla lamentó en la sala de prensa la actitud del colegiado Marc Oltra Sáez. Achacó al árbitro barcelonés su mal criterio a la hora de decir el tiempo de prolongación y, reforzado por los presentes en la sala de prensa, lamentó «profundamente» la anulación del gol logrado por Agustín Coscia, supuestamente por ayudarse del antebrazo para controlar la pelota.

«Les estábamos desbordando y solo ha descontado 8 minutos. Me parecen pocos. Entre unas cosas y otras se ha perdido mucho más y con ese descuento ha premiado al equipo que no quería ganar y ha castigado al que sí estaba buscando la victoria», lamentaba el preparador blanquiazul.

«Me han enseñado la imagen del gol anulado a Agustín (Coscia) y creo que no hay motivo, pero si vosotros me decís que el reglamento dice expresamente que eso no puede castigarse, entonces ya lo lamento profundamente», declaró el técnico desde su atril.

«Hemos llegado infinidad de veces y no puedo más que estar orgullosísimo de mis futbolistas, que lo han dado todo. Están jodidos en el vestuario porque no entienden cómo se les ha podido escapar un partido así porque lo han hecho todo para ganarlo. Les hemos superado en todo, más todavía en la segunda mitad, en la que no han pasado del centro del campo», recordó Torrecilla.

«No he visto si Mendes ha pegado a Busquets, pero, si ha sido así, me encargaré de que él sepa de que eso no puede repetirse»

Sobre la necesidad de volver a tener que remontar, el entrenador del Hércules puso la lupa en las decisiones individuales. «Nos pasa por fallos de concentración puntuales, pero la intensidad del grupo es máxima. Les hemos pasado por encima, así que no puedo achacar nada a mi equipo».

La agresión de Mendes que denunció el Alzira con vehemencia no la vio Torrecilla tan evidente como todo lo anterior. «Llevaban mucha pelea todo el partido, pero no sé qué ha pasado, no lo he visto. Pero si es verdad que le ha dado un golpe en la cara, le haré saber que eso no puede volver a repetirse porque deja a sus compañeros en inferioridad y es algo imperdonable», enfatizó el técnico local antes de levantarse de la silla.