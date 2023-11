El Hércules quiere contar con su central titular Juanmi García este domingo para que pueda jugar en el Rico Pérez contra el Manresa (18:00 horas) después del varapalo sufrido en Sagunto. El club está decidido a elaborar un escrito legal que le permita dejar sin efecto al menos una de las dos amarillas que vio el zaguero de Cartagena durante el derbi en Morvedre.

Los técnicos sostienen que la segunda amonestación no debió mostrarse porque la acción es fortuita y sin ninguna intención. Del mismo modo consideran que la infracción que propició el penalti que transformó Néstor Querol tampoco debió señalarse dado que, a sus ojos, no existió.

Los servicios jurídicos del Hércules redactarán el pliego de alegaciones que deberá estudiar el Juez Único de competición para decidir si tiene en consideración la reclamación blanquiazul, algo muy poco probable. En ambas infracciones, el colegiado Marcelo Ibáñez Juárez refleja en el acta que mostró la cartulina amarilla «por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón».

El Hércules debe demostrar con su recurso que hay un error flagrante en la redacción del acta, que es el único motivo por el que el comité disciplinario suele dejar sin aplicar un castigo dado que su cometido, como queda de manifiesto en la redacción de sus sentencias, no es rearbitrar un encuentro. Si las imágenes no demuestras de forma muy flagrante que no existió el contacto que el árbitro encontró susceptible de amonestación, Juanmi cumplirá el partido de sanción y, lo que es peor, seguiría con las tres amarillas en su acumulado de tarjetas, las mismas con las que acudió al encuentro en Sagunto.