«Cuando ganas un partido 1-5, hablar del árbitro no tiene sentido». Lo dijo Rubén Torrecilla justo después de que su homólogo insular, Alberto Gallego, declarara en sala de prensa que al Hércules le habían «ayudado a empatar» en Santa Eulalia. «El resultado el engañoso. El árbitro les ha favorecido. Les ha ido dando pequeñas ayudas hasta que han igualado el partido. Luego, todo ha sido más fácil para ellos. Nos han quitado un penalti que habría significado el 2-0, pero...», dijo molesto el técnico de la Peña Deportiva, expulsado por protestar.

El preparador blanquiazul esta vez no se fijó en el colegido, suele pasar cuando todo sale bien. «Aciertan y se equivocan, pero no creo que el árbitro haya sido determinante», zanjó Torrecilla, que prefirió, a diferencia de otras semanas menos favorables para sus propios intereses, centrarse en la fuerza letal exhibida por sus jugadores tras la reanudación.

«Les he dicho al descanso que les daba 5 minutos antes de empezar a meter cambios como toque de atención y nos ha funcionado»

«Les dije al descanso que iba a darles cinco minutos ante de empezar a hacer los cambios porque no me gustaba lo que estaba viendo. Nos faltaba carácter. A veces hay que dar toques de atención. En la primera parte no hemos estado mal, pero nos ha costado adaptarnos a la superficie más de lo necesario. En la segunda, hemos adelantado algunas posiciones y hemos tomado el control. Con ese dominio, hemos llegado y hemos demostrado una superioridad absoluta, jugando la mayor parte del partido en su campo», indicó el técnico extremeño.

«Hemos dado un puñetazo en la mesa. Hemos salido en la segunda mitad con el cuchillo entre los dientes y hemos sido el Hércules de toda la temporada, el ambicioso, el que siempre quiere más. En la segunda parte nos hemos comportado igual que en el Rico Pérez. En este césped artificial sí se podía hacer, han regado y el terreno de juego estaba bien, con buenas dimensiones», valoró el responsable blanquiazul.

«Siempre hago cambios para seguir buscando la victoria, nunca para protegerme o recular. Es mi forma de entender este juego. Todos los que han salido han sido jugadores de perfil ofensivo y estoy muy contento porque hemos generado mucho fútbol de ataque. Hago cambios para que nadie se acomode ni ganando 1-3 fuera de casa», subrayó el técnico cacereño, "muy agradecido" con los aficionados «que nos han acompañado hasta aquí después de un viaje difícil y de levantarse a las dos de la mañana».

Torrecilla confía en que lo abultado de este resultado en Santa Eulalia, el primero positivo que logran los alicantinos en sus enfrentamientos con la Peña Deportiva en Ibiza, sirva para «vivir un gran ambiente el domingo que viene (en la visita del Badalona Futur) porque va a ser un partido muy importante para nosotros y muy bonito para los espectadores», advierte.