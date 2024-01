Ya es un clásico presentar alegaciones al Comité de Competición y quedarse en nada. El Hércules estaba seguro de que tratar de convencer al Juez Único de que retirara la segunda amarilla a Marcos Mendes era misión imposible, pero su obligación era intentarlo y esperar el milagro. Ni al delantero ni a Juanmi le han retirado la amonestación pese a las imágenes enviadas. De esta forma, Rubén Torrecilla se queda sin el jugador de Guinea Bissau para el encuentro de este domingo (12.00) en el feudo del Torrent. El delantero vio dos cartulinas en solo ocho minutos. La segunda fue la de la polémica porque en el vídeo se observa cómo Mendes resbala antes de tocar al portero del Formentera. Pero Competición no lo vio así o no quiso rearbitrar la jugada.

«Lo que la parte interesada debe probar, y así se establece en el citado artículo 118.3 del Código Disciplinario, es la existencia de un error patente, un error grave, grotesco, objetivo, ajeno a cualquier interpretación, por ejemplo, un error en la identificación del autor de la infracción, o que la infracción resulte inexistente de forma taxativa e indubitada. La vigente normativa, no permite a los órganos disciplinarios rearbitrar los partidos y modificar decisiones», señaló el Comité dejando sin efecto las alegaciones. «A la vista de las pruebas, hemos de afirmar que en absoluto acontece ningún error material y manifiesto en las apreciaciones arbitrales aquí efectuadas, incluso a efectos meramente dialécticos, consideramos, respecto del primer jugador, que éste golpea por detrás con su pierna izquierda al adversario, derribándole; y en cuanto al segundo, aunque la imagen aportada resulta incompleta en su inicio, también del visionado parece confirmarse lo descrito por el árbitro», termina diciendo el Juez razonando los motivos por los que mantiene las tarjetas a los jugadores del Hércules.

De esta forma, Mendes no jugará en el fundamental encuentro ante el Torrent, por lo que todo apunta a que de nuevo Agustín Coscia entre en el once titular en busca del gol que no encontró ante el Formentera.

El Hércules volvió a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva para adaptarse al césped artificial que encontrará en Torrent. Javi Moreno dio el susto de la sesión tras torcerse el tobillo, por lo que ahora mismo es duda para encuentro del domingo. Tampoco entrenó Hugo Sanz, jugador cedido por el Murcia y cuya marcha es inminente. El equipo incorporará a un lateral izquierdo en la semana que queda de mercado de invierno. El equipo regresará este jueves a la Ciudad Deportiva con la mente puesta en romper la racha de dos derrotas consecutivas. Es un momento delicado de temporada y el Hércules está en cabeza con los mismos puntos que Europa y Lleida con lo que debe enfrentarse en casa en esta segunda vuelta. Apuntan a duelos decisivos por la lucha por el primer puesto que da el ascenso directo a Primera RFEF.

Mercado de invierno

El Hércules buscará en la semana que queda de mercado de fichajes completar su plantilla con al menos dos incorporaciones, siempre que no se produzca alguna salida inesperada del grupo. En principio, la voluntad del cuerpo técnico es incorporar a un medio centro defensivo que equilibre al equipo, puesto sin especialista desde la salida de César Moreno, y a un nuevo lateral izquierdo, que también pueda jugar como central, que aumente la competencia con Candelas ante la inminente marcha de Hugo Sanz, jugador cedido por el Murcia que no ha tenido protagonismo. El club alicantino, pese a su buena dinámica a lo largo del campeonato, está teniendo un mercado invernal agitado, ya que hasta el momento ha realizado tres incorporaciones, ha dado una baja y ha cedido a dos jugadores a otros clubes. Richmon Dapaah (Cerdanyola), Javi Moreno (Atlético Baleares) y Miguel Marí (Deportivo Eldense) han llegado a la plantilla alicantina, de la que han marchado jugadores con Jean Paul y Míchel Herrero, ambos con escaso protagonismo en el equipo que dirige Rubén Torrecilla, y César Moreno, cedido al Mestalla, quien sí tenía un rol importante dentro del grupo.

Algunos jugadores, como Sergi Molina, central, y Alvarito, que ha perdido protagonismo en el equipo, han pedido al Hércules que escuche ofertas por ellos, pero la entidad no se plantea sus salidas.