El Hércules no se conforma… aunque es muy consciente de que tiene todas las de perder. El conjunto blanquiazul prepara alegaciones para tratar de convencer al Juez Único de que la segunda amarilla mostrada a Marcos Mendes, la que ocasionó su expulsión, no ha lugar y que el delantero no contactó en ningún momento con el guardameta del Formentera, Johan Guzmán.

En el mismo pliego, el servicio jurídico de la SAD blanquiazul intentarán convencer al magistrado del Comité de Competición de que Juanmi no zancadilleó a su par y que la falta que señaló el colegiado Xavier Alins Rodríguez en el minuto 15 no existió. Sin embargo, no valora «pelear» para revertir la suspensión de Josema, que no podrá jugar en Torrent este domingo (12:00 horas). El central vio la quinta amarilla por, según el colegiado, «empujar de forma temeraria a un adversario encontrándose el juego detenido» y eso le acarrea un encuentro de sanción por cumplir el ciclo de cinco amonestaciones. Mendes da el salto de calidad El árbitro catalán reflejó en el acta que el ariete africano «derribó de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón» en el minuto 76, ocho después de haberle enseñado la primera por «empujar de forma temeraria a un adversario, encontrándose el balón detenido» durante un saque de banda. El el caso del zaguero, el motivo de la amonestación es por «derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor». Las probabilidades de que prosperen sendos recursos son remotas, pero el Hércules considera que debe reaccionar legalmente a lo que considera un injusticia, dado que, según las pruebas que presentará, sostienen que quedará acreditado que el bisauguineano nunca llegó a golpear a Guzmán. Para ello aportará pruebas videográficas y fotográficas. Estas deberán ser muy claras porque, de lo contrario, el Juez Único rara vez accede a rearbitrar un partido ni a reinterpretar la valoración del castigo aplicado por el responsable de redactar el acta, que goza de presunción de veracidad. El Hércules vuelve a pedir justicia Solo en situaciones flagrantes en las que se ve muy claro que los dorsales no se corresponden o las imágenes dejan muy claro que no hay contacto ni posibilidad de que lo hubiera, el Juez Único falla a favor del demandante, y eso ocurre menos del 95% de las veces, sobre todo en una categoría, como en el caso de la Segunda Federación, en el que las retransmisiones en estreaming son tan precarias que apenas dejan ver los detalles que se precisan para que prospere un recurso. Dados por perdidos En caso de que la rutina judicial del juez encargado de aplicar el reglamento disciplinario se imponga, Rubén Torrecilla no podrá convocar ni a Marcos Mendes ni a Josema Gómez, ambos cumplirán el partido de castigo en Torrent. Además, Juanmi García entra en el grupo de apercibidos a Carlos Mangada, Roger Colomina, Ryan Nolan, Alfonso Candelas y Kalvin Ketu. El comité se reúne el miércoles y ese día se conocerá si prospera el alegato del Hércules. De momento, el histórico de recursos rechazados por el Juez Único al club del Rico Pérez es netamente desfavorable para los intereses herculanos. EL ACTA DEL PARTIDO Xavier Alins Rodríguez, de 29 años, nacido en Terrassa, ha dirigido ocho partidos esta temporada en Segunda RFEF y en ninguno de ellos ha conseguido ganar el equipo que ejercía como local.