Pasa más de lo que pueda suponerse. Muchas veces, los jugadores que más gustan a la grada son los que no acaban de convencer al entrenador. La lista mundial es larga. La del Hércules, también. El último en esa categoría en la que sobresale un ídolo blanquiazul como Tote es Álvaro Hernáiz, un atacante solvente con hambre de triunfo en lo personal, decidido, descarado, al que le cuesta poco correr en busca del portero rival y sufre cuando le toca recular para proteger al suyo.

Esa carencia, esa facultad incompleta le está pasando factura en la pizarra de Rubén Torrecilla, que le ha ido relegando poco a poco a una responsabilidad secundaria que alcanzó el paroxismo el pasado domingo. Frente al Formentera, Alvarito fue la cuarta opción para la banda. El preparador extremeño apostó por Dapaah, Ketu y Javi Moreno antes que por él.

Primero perdió su lugar en la izquierda, el flanco que más le hace brillar en lo ofensivo; después se cayó de la derecha, donde hasta Roger Colomina, centrocampista todoterreno, goza de más predicamento; y ahora, tras los refuerzos invernales, ya ni siquiera es el primero que llaman como recambio para desbordar en el extremo.

No es una situación extraña para el joven madrileño, que siempre parece necesitar demostrar mucho más que el resto para poder gozar de continuidad. Le ocurrió con Lolo Escobar y vuelve a sufrirlo ahora con Torrecilla. En aquel momento, pidió salir. Esta vez, no, porque está muy integrado en la vida del vestuario, pero cada vez se le hace más cuesta arriba ver pasar los minutos dentro del banquillo, un lugar para el que él siente que no ha nacido, sobre todo en la cuarta categoría.

A sus 26 años, al Hércules le gustaría contar con él como apuesta de futuro, pero las probabilidades de que se plantee renovar si su estatus en el plan de Torrecilla no varía (para bien) son escasas. Así será difícil que repita después del 30 de junio, cuando expira su vínculo con la entidad. Con su traslación de la banda izquierda a la derecha, el técnico blanquiazul quiso que Alvarito jugara a pierna natural, que fuera clave en el capítulo asistente, que colocara buenos envíos al área, que jugara más para los demás.

Operando en el otro flanco no se prodigaba en esa tarea. Arrancando desde la zona zurda del ataque, su maniobra más habitual era el regate, la ruptura hacia adentro y el disparo. No le fue mal hasta la jornada 18. Marcó 6 veces. Pero después, es decir, casi toda la segunda vuelta, nada de nada.

Torrecilla (y la dirección deportiva) trabajaron en verano para mejorar su rendimiento, para convertirlo en un futbolista más completo, más desequilibrante, diferencial. Arrancó bien, pero su camino hacia la invisibilidad está siendo gradual, imparable.

Maldita comparación

El individualismo que se le aprecia sobre el césped contrasta con su ejemplaridad como compañero cuando el balón no está en juego, con su capacidad para involucrarse en las tareas «extraescolares» que le propone el club y su trato cariñoso con los aficionados, que le adoran, sobre todo los más jóvenes. Lo curioso es que Álvaro Hernáiz lleva los mismos goles que un intocable como Kalvin Ketu, exactamente cuatro. Y los ha conseguido jugando la mitad de minutos que el camerunés.

Con la recuperación plena de Nico Espinosa, al que de momento le seguirán dosificando los minutos, es probable que el atacante madrileño pase a ser la quinta opción para el extremo, algo para lo que no está preparado y, con los números en la mano, no se sabe si de verdad se puede permitir el Hércules, un equipo al que le cuesta encontrar el camino del gol.

2 PARTIDOS Completos ha jugado esta temporada con Torrecilla ► Ha sido convocado siempre, las 19 jornadas, pero titular solo en 9 ocasiones. Suma 4 tantos en 854 minutos, los mismos que Ketu en más de 1.600.

El club apuesta de verdad por Alvarito, pero ese interés por que crezca no cuenta, de momento, con el respaldo del técnico, que en el descalabro frente al Formentera recurrió al jugador para que ejerciera como carrilero en lugar de Samu Vázquez, sustituido después de firmar una actuación irregular, sobre todo en defensa. Fue una decisión de urgencia motivada por la expulsión de Mendes, no se repetirá salvo en situaciones límite, aunque convendría no hacer creer a quien lleva en la pelea dos años que es bastante menos que los últimos que llegan, así se empiezan a resquebrajar los grupos, incluso los más aparentemente sólidos.