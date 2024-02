El Hércules viajará este viernes rumbo a Mallorca donde el sábado le espera un Andratx que no ha perdido todavía en su estadio. Torrecilla tiene la baja segura de Artiles y la duda hasta último momento de Alvarito, que entrenó con normalidad y podría entrar en la convocatoria. Rubén Torrecilla destacó el buen ambiente que existe en la plantilla y en la motivación extra que supone tratar de ganar en un campo en el que no ha ganado ningún visitante todavía. «Vamos a jugar en un contexto difícil y hay que ganar sí o sí», señaló el extremeño en alusión al césped sintético que se encontrará el equipo alicantino, si bien precisó que no es una «excusa» para competir.

«Tenemos jugadores de calidad y un equipo dominador al que le cuesta ser directo y la segunda jugada, pero para ser campeones hay que ganar en estas superficies», insistió el preparador en una rueda de prensa. «Venimos de una victoria importante y ahora nos tenemos que adaptar a otras circunstancias», dijo el preparador del Hércules, que recordó que el Andratx afronta el partido tras puntuar en el campo del líder, por lo que estará «muy motivado». «Hay que estar mentalizados en el trabajo que tenemos que hacer. Allí no ha ganado nadie, pero en Lleida tampoco y lo hicimos», indicó el técnico, que destacó como virtudes del conjunto balear su capacidad para manejar el juego directo y buscar las espaldas de los defensores rivales. Mendes sigue el camino de los máximos goleadores del Hércules de la última década «Tenemos que estar muy preparados para las disputas, el balón parado y llevar el partido a nuestro terreno», dijo Torrecilla, que pronosticó que la igualdad entre los cuatro primeros, separados por un punto, se mantendrá hasta el final. «Hay que ser regulares y estar centrados en ganar y en no perder para ir sumando y sumando», explicó el extremeño, quien restó importancia al dato de que el Hércules sea el equipo más goleado de los del grupo de arriba al señalar que «también es el segundo más goleador». «Somos un equipo que busca al rival y eso hace que podamos recibir, aunque nos llegan poco», comentó el entrenador, quien admitió que la búsqueda de un pivote defensivo para cubrir una de las fichas libres «está parada». Andratx-Hércules: regreso al infierno sin raíces «Es difícil ahora, porque no va a venir cualquiera. Hay que esperar y si no viene, pues con lo nuestro, que nos ha llevado a ser campeones de invierno», subrayó. Torrecilla también se refirió al estado de forma del delantero Marcos Mendes, que suma ya ocho goles, la cifra más alta de un atacante herculano en las últimas temporadas. «Es una garantía para el Hércules. Es una barbaridad el trabajo oscuro que hace», comentó el técnico, quien pidió a su jugador que no se obsesione con el gol «porque acaba llegando». «Puede acabar doblando la cifra de goles porque quedan partidos y él tiene hambre y ganas de mejorar cada día. Le veo un techo muy alto», finalizó el técnico blanblanquiazul.