Torrecilla: «El único problema que yo veo es que no hacemos goles»

Torrecilla mantiene su discurso, el problema es que el fútbol «está siendo injusto» con el Hércules. «El fútbol va de meterla, y si no lo haces, no ganas. Hacemos muchas cosas bien, generamos ocasiones claras, pero los balones no entran en la portería. Es verdad que en la segunda parte puede que el Europa nos haya sometido un poco, pero no ha durado mucho y hemos acabado teniendo nosotros el dominio en el tramo final», sostiene el técnico del ahora quinto clasificado.

«No nos da para ganar porque no metemos las ocasiones de gol. El resto, lo hacemos bien. Salvo 20 minutos, hemos sido muy superiores. Hemos competido bien y creo sinceramente que hemos hecho méritos de sobra para ganar», defiende el preparador blanquiazul pese al escaso bagaje con verdadero poder ofensivo mostrado en los 90 minutos. «El árbitro no ha castigado mucho, nos ha perjudicado en la aplicación de la ley de la ventaja y nos ha señalado un fuera de juego en el que Mendes se quedaba solo delante del portero por fuera de juego y no lo era por un metro y medio», lamentó Rubén Torrecilla.

«Cuando no ganas, todo es más feo, pero si hubiéramos metido solo una de las muchas ocasiones no habría tanto pesimismo»

«Todavía quedan muchas jornadas y no podemos decir que no tenemos opciones de acabar campeones porque no sería verdad. Solo necesitamos enganchar una buena racha, como el Badalona, para estar metidos de lleno en la pelea por el primer puesto. Aún hay duelos directos y opciones para recortar», aduce el entrenador cacereño, que reconoce que la acumulación de partidos le está pasando factura a su equipo.

«Algunos jugadores ya llevan mucha carga de minutos, pero ese no es problema. La única diferencia entre esto que nos sucede ahora y lo que conseguíamos en la primera vuelta es la eficacia. Solo eso. El resto de cosas que hacíamos bien, se siguen haciendo. Pero cuando no sumas de tres en tres todo parece más feo de lo que es. Si hubiéramos marcado la de Samu (Vázquez) y ganado el partido, nadie hablaría en términos tan pesimistas», lamentó.