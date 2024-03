Torrecilla acusa a los árbitros de maltratar al Hércules: "Basta ya, nos han quitado 5 goles"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, mostró este viernes su indignación ante los últimos arbitrajes, ya que aseguró que varios errores de los colegiados le han costado "seis o siete puntos" a su equipo tras anular "cinco goles legales".

"Nunca me he quejado durante la temporada de los árbitros, pero basta ya. Igual que se queja el Madrid, nos quejamos, que también somos un grande de la categoría", dijo el extremeño, que precisó que no quiere que sus quejas sirvan como "excusa".

"Nos han pitado fueras de juego que no lo son por dos metros. Incluso goles legales. Son situaciones que son puntos. No es uno, ni dos", insistió el preparador, quien fue enumerando los errores en los partidos ante Formentera, Penya Independent, Europa y Cerdanyola.

"Estoy muy cabreado y hay que quejarse", reiteró el extremeño, quien explicó que decidió romper su silencio sobre los árbitros al disponer "de datos y de muchas imágenes de los goles legales anulados".

"Somos el mismo Hércules, la diferencia es el acierto y las cosas que te quitan. Y si te las quitan, hay que protestar. No tratan a un histórico del fútbol español como Dios manda. No pido que me trates mejor, pero no me quites lo que tengo", apostilló.

Torrecilla le pidió a los árbitros "respeto", ya que indicó que si en Segunda Federación existiera el VAR el Hércules contaría con varios goles y puntos más.

En cuanto al partido ante el Valencia Mestalla, el entrenador indicó que ha trabajado durante la semana el tema mental con sus jugadores para que no les pese verse a ocho puntos del liderato.

"Una liga de tres puntos siempre te da la posibilidad de alcanzar a cualquiera. Tenemos que centrarnos solo en el Valencia Mestalla y cuando queden cuatro partidos veremos dónde estamos y qué situación nos toca", reflexionó.

Torrecilla aseguró que nunca marcó como reto la primera plaza, sino ascender, ya que precisó que no quiso cargar de presión al equipo.

"Todos sabemos que por la vía rápida es mejor, porque te quitas cuatro partidos, pero otros equipos históricos han ascendido por el otro camino", señaló en referencia al Recreativo de Huelva.

El extremeño descartó que los malos resultados de su equipo en las últimas jornadas tengan su origen en problemas físicos y avisó de que la clave para derrotar al filial del Valencia es "hacer que no se sientan cómodos".

"Si los chavales se sienten cómodos te pasan por encima", señaló el preparador del Hércules, quien recordó que lo ocurrido en el partido de la primera vuelta, en el que su equipo venció (1-2) es un buen espejo para el encuentro del domingo.