Torrecilla: «Me molesta que pidan mi dimisión, doy la vida por este club»

Incómodo. Así llegó Rubén Torrecilla a la sala de prensa del Camilo Cano tras el empate a cero de su equipo frente al colista. El técnico, por primera vez, escuchó una petición de dimisión unánime de la hinchada presente en el Olímpico, más de 700 aficionados del Hércules.

«Molesta oír algo así. A cualquiera le molestaría, pero a mí especialmente porque estoy dando mi vida por este equipo. Antes me decían que era buenísimo, que me debían renovar tres temporadas, y ahora me piden que me vaya. Nadie puede recriminarme que mi equipo no corra. Mis jugadores han acabado fundidos del enorme esfuerzo que han hecho. Pero el fútbol no tiene memoria. Si no ganas, te vuelves malo. Esto va de ganar, y si no lo logras, la gente se enfada, pero somos los mismos que le devolvimos la ilusión a nuestra afición, la que se sentía orgullosa de que sus jugadores se dejaran la vida en el campo. Ahora lo siguen haciendo, su trabajo y compromiso son irreprochables, pero no tenemos acierto. Este tipo de partidos los jugábamos igual en la primera vuelta y los ganábamos», lamentó el preparador blanquiazul, convencido de que el Hércules «arrinconó» en su área al colista La Nucía y fue «muy superior».

«Hemos dominado a un rival metido en su área, hemos tenido el 90% de la posesión, pero nos falta acierto; estoy orgulloso de mi equipo porque se ha dejado el alma y ha terminado fundido»

«Vivo por y para el Hércules. Si metemos un gol, todo lo que ahora es muy negativo, se aplaudiría porque hemos sido muy superiores. Hemos tenido el 90% de la posesión y hemos pisado área infinidad de veces, pero nos ha faltado acertar alguno de los muchos remates que hemos tenido. Después, con la expulsión injusta de Josema, hemos tenido que recomponernos y aun así hemos querido ganar y lo hemos buscado. Nos hemos desordenado muy al final por esa ansia de querer ganar y La Nucía se ha aprovechado, pero hasta ese momento, su único disparo a portería había sido en el primer minuto de partido», sostiene Torrecilla, que entiende que su equipo hizo «un partido para ganarlo» y se mostró «muy orgulloso» de sus jugadores.

«Estoy seguro de que si vamos todos a una, en la misma dirección, equipo y afición, lograremos el ascenso, porque parece que es imposible y, aunque el liderato sí esté lejos, mantenemos nuestras opciones intactas y seguimos arriba en la clasificación», resume el técnico blanquiazul.