(0-1) El Hércules endereza el rumbo con un gol de Nolan en el descuento

En medio de la polémica y el debate por la posible fusión por absorción con el Interticty, el Hércules volvía a la realidad de la liga con la necesidad de enderezar el rumbo con un triunfo en Alzira, para afianzarse y que no peligre su presencia en el Play Off de ascenso. Para lograrlo, Rubén Torrecilla cambió a varias piezas de su ataque, dando entrada en el once a De la Nava, Alvarito y Coscia. La otra novedad, obligada, fue la presencia de Marí por el sancionado Mangada. Enfrente un Alzira firme en su estadio y que solo perdió como local ante el Lleida.

El envite arrancó con poco ritmo y una buena ocasión para los locales con un disparo que salió cerca del palo de Carlos Abad. Pero poco a poco los visitantes se fueron asentando para tener el control del juego, aunque sin generar excesivo peligro en ataque. El más activo era Javi Moreno pero sin puntería en sus dos primeros disparos a puerta. Y en la grada los incombustibles seguidores herculanos no dejaron de alentar a los suyos pese a la difícil situación deportiva e institucional. Los minutos pasaban con cierta intrascendencia cuando ambos equipos pisaban las áreas.

Todo pudo enredarse más con una doble ocasión local, pero emergió Carlos Abad para sellar su portería con dos intervenciones de mucho mérito. En la segunda mitad el Hércules aceleró su ritmo e incrementó la presión. Al menos dio más sensación de peligro y Alvarito puso a prueba al meta Dolz, inédito en el primer tiempo. Mejoró el fútbol y llegaron las ocasiones para Coscia, Roger y De la Nava. Faltaba puntería y Torrecilla la buscó dando entrada a Mendes y Nico Espinosa.

Era otro Hércules, sin ser superlativo, pero al menos incisivo. Aunque hubo susto en una contra del Alzira que acabó en un disparo de Joaquín al palo. En los minutos finales se rompió el partido y se desordenó. Nico y Moreno estuvieron cerca del gol y el ritmo se aceleró. Y llegó el premio en la última acción. Nolan apareció en un saque de esquina para acabar con la mala dinámica y firmar el gol de triunfo. Está vez cambio la suerte y salió cara. El Hércules lo mereció y pone fin a una mala dinámica de siete partidos sin vencer.