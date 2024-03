Torrecilla: «Somos un equipo que desgasta y le exige mucho a su rival»

La celebración eufórica sobre la hierba de jugadores y técnicos explicaba bien lo que estaba en juego en el Luis Suñer Picó de Alzira. El entrenador del Hércules salvó una situación delicada con un gol postrero de Nolan provocado por la entereza con la que llegaron sus hombres el tramo decisivo de la contienda. «Estoy muy contento, pero más que por mí, por los futbolistas, que se dejan todo lo que tienen. Esta vez el fútbol sí ha sido justo con nosotros», explicó Rubén Torrecilla, convencido de que su equipo tuvo «más posesión y jugó más tiempo en campo del rival» a pesar de que eso no le valiera para originar ocasiones claras de gol durante 70 minutos.

«El vestuario está feliz. He visto alguna lágrima, incluso. Cuando un jugador se deja la vida no se le puede reprochar nada, por eso les he dado dos días y medio de descanso, porque se lo han ganado», revela el técnico blanquiazul.

A pesar de realizar solo tres cambios, el preparador extremeño sostuvo que su equipo terminó «con todo lo que tiene en ataque» y fue capaz de ganar «en un campo donde es muy difícil hacerlo», sustanció el cacereño después de infligir la segunda derrota de la temporada a los valencianos en su estadio en lo que va de campaña.

«Nosotros desgastamos mucho a los rivales, les exigimos mucho físicamente, por eso parece que lo tenemos más fácil y por eso llegamos más y mejor en las segundas mitades, porque a nosotros nos responden bien las piernas y a los adversarios no porque les sometemos a mucha presión», dice convencido el preparador blanquiazul.

«Siempre acabamos como aviones», volvió a insistir. «Estamos muy bien físicamente», reiteró. «El plan era desgastar por fuera y rematar en la segunda parte con desborde en las alas y piernas frescas y esta vez ha salido perfecto», se congratuló Torrecilla, que este sábado ha sumado su 14ª victoria al frente del banquillo herculano, solo una menos que el líder Badalona, que, en el otro duelo del sábado, perdió su primer encuentro como local.