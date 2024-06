La alusión a Enrique Ortiz y al Hércules en la película "El correo"

Comienza uno a ver la película "El correo" y lo primero con lo que se topa es con un rótulo donde se apunta que está basada en hechos reales y que, aunque los personajes son ficticios, cualquier parecido con la realidad es "puta coincidencia".

La cinta, que cuenta la historia de Iván (Arón Piper), un joven de Vallecas que pasa de ser aparcacoches a convertirse en uno de los capos del blanqueo de capitales, trufa su metraje de imágenes reales de episodios vergonzantes de la España reciente. Y es que de telón de fondo aparecen la operación Malaya, el caso Gürtel, la lista Falciani y otros elementos de la era dorada de la corrupción en España.

La cultura del pelotazo, los maletines, el tráfico de influencias, la prevaricación, la mafia china... Todo ello a caballo, o mejor dicho a cochazos de lujo, entre Madrid, Bruselas y Ginebra al principio para finalmente acabar en Marbella.

Aparecen imágenes de archivo de Jesús Gil, Julián Muñoz, Luis Bárcenas, Francisco Camps, Álvaro Pérez "El Bigotes" y se cita a otros que estuvieron implicados en alguno de los tantos casos de corrupción que florecieron en España con el inicio del nuevo siglo. Hasta se cita a "la Pantoja".

"Aquel de allí es constructor, se hace llamar la Polla Insaciable"

Arón Piper y José Manuel Poga en la escena de "El correo" con la alusión a Enrique Ortiz / INFORMACIÓN

En este recorrido que hace el thriller de Daniel Calparsoro por los años negros del blanqueo hay un par de alusiones, nada veladas pero sí algo "disfrazadas", a Alicante.

Ocurren en dos escenas separadas por escasos minutos. El protagonista se encuentra en una fiesta en la Costa del Sol y el político corrupto de turno le está presentando a algunos asistentes. "El alto es constructor, la Polla Insaciable le llaman", le indica Javier Ocaña, interpretado por el actor José Manuel Poga, en una indisimulada referencia al mote que se ponía a sí mismo el promotor alicantino Enrique Ortiz en las recordadas grabaciones policiales del caso Brugal. Un amago de sonrisa se dibuja en la cara del socio de Iván al escuchar el apodo.

El jugador del Hércules al que ficha el Real Madrid

El momento exacto en el que los protagonistas hablan sobre el jugador del Hércules / INFORMACIÓN

La otra mención alicantina es al equipo de fútbol de la ciudad. Leticia, el personaje encarnado por María Pedraza, llega a la cubierta de un yate acompañada por un atlético joven.

El protagonista, que bebe los vientos por ella, le pregunta: "¿Juega en el Hércules, no?". "Bueno, le ha fichado el Madrid", contesta la joven. "¿Te gustan de Primera?", apostilla Iván. "Manías que tiene una", replica Leticia.

Como bien deja claro al principio la película, es de ficción. Y tanto que lo es en este caso.

"El correo" sumó en su primera semana en Netflix 7.500.000 visualizaciones en su primera semana, convirtiéndola en la película más vista en habla no inglesa de la plataforma, y en la cuarta en general. Unas cifras muy buenas habida cuenta de que entre todos sus espectadores no había ninguno de España, ya que la película en nuestro país se estrenó el 24 de mayo en Movistar Plus.