¿Qué sentiste al escuchar tu nombre como nueva Bellea del Foc?

Fue una sensación indescriptible, no puedo explicar la felicidad e ilusión que inundó mi cuerpo en ese momento. Me quedé paralizada y gracias al apoyo de las seis mujeres de fuego que me acompañan en este bonito año, pude reaccionar. Creo que es una bonita metáfora del apoyo tan grande que suponen para mí y de cómo nos estamos apoyando las unas a las otras durante las experiencias vividas este año.

¿Cuánto tiempo llevabas esperando este momento?

Creo que es un sueño que toda niña de la fiesta mantiene con esa ilusión y pasión por nuestro mundo y el esfuerzo que supone para las comisiones. Es un cargo precioso y a la vez sacrificado, cargado de responsabilidad y al cual tenía y mantengo un respeto enorme. Me está mostrando otro lado de la fiesta que obviamente no conocía, pero que pronto he comenzado a amar como ya lo hacía desde mi comisión y el día a día de nuestra fiesta.

¿Cómo estás viviendo estos meses como Bellea? ¿De qué manera ha cambiado tu día a día tras la elección?

El día a día es frenético, pero te mentiría si te dijera que no me gusta. Puede sonar tópico, pero la ilusión te hace sacar fuerzas de donde no las hay y disfrutar de cada momento como si fuera el último. Esto es algo que me repito prácticamente todos los días, «es la primera y la última vez que voy a vivir cada una de estas experiencias».

Con tres adjetivos, ¿qué te transmiten las Hogueras?

Podría decir que la fiesta es única, extraordinaria, espontánea, extrovertida, fuerte, carismática, sensible,... y tantos otros adjetivos que la representan muy fielmente, pero es una fiesta que creamos todas las comisiones y por tanto, creo que esos tres adjetivos que elegiría serían: trabajadora, valiente y maravillosa, como cada una de las personas que forman parte de ellas.

No hay mejor manera de vivir las fiestas que en buena compañía, ¿qué significan para ti tus Damas de Honor?

Como decimos nosotras, «me parece maravilloso que seamos amigas». Y diría más, nos hemos convertido en familia. Una familia que se apoya, se quiere, se mima y se respeta. Juntas nos sentimos imparables y no hay mejor sensación que poder mirarnos a los ojos y transmitirnos tanto.

¿Cómo las definirías?

Seis mujeres de Fuego, pero sobre todo seis amigas, seis corazones que este año laten a un mismo ritmo. Ellas son imprescindibles. Ellas son un ejemplo a seguir en la fiesta. Pero para mí, son sin lugar a dudas, la familia que me ha dado el fuego y con las que estoy segura que voy a compartir miles de aventuras, no solo este año, sino el resto de mi vida.

¿Y a la Bellea del Foc Infantil?

Mi pequeña Inés es luz. Adoro compartir momentos juntas, cuidarla, abrazarla y no soltarla de mi mano. Como nosotras decimos, es mi hermanita pequeña y yo su hermana mayor, creo que no hay nada mejor que pueda definir lo bonito que está siendo compartir el año juntas. Es ilusión, es cariño, es responsabilidad, es amor por la fiesta… Y toda esa fuerza que sentimos cuando nos cogemos de la mano, estoy segura de que vamos a poder transmitirla a todos los alicantinos con el cariño que le tenemos a la ciudad y a nuestra fiesta.

Ahora que lo vivís todo juntas, ¿podrías contarnos alguna anécdota?

Tenemos muchísimas anécdotas de bailes, de risas y de historias… Pero si hay algo que define al grupo tan bonito que formamos, es una frase de nuestras pequeñas: «Catorce para una y una para catorce».

Las de 2022 se vivieron con muchísima ilusión tras el parón debido a la pandemia, ¿cómo se esperan las de 2023?

Alicante se merece unas Hogueras 2023 inolvidables, que nos aceleren el corazón en cada rincón de la ciudad. Tenemos una ciudad increíble, una fiesta preciosa, personas que trabajan por ella los 365 días del año y unas ganas enormes de disfrutarlas. ¡Alicante, a por las Hogueras 2023!

¿Qué acto dirías que es el que más te emociona?

Siento debilidad por la Ofrenda de flores a nuestra querida Virgen del Remedio. No puedo evitar soltar una lágrima al llegar a la Concatedral de San Nicolás y sentirme invadida por esa emoción en las calles. Creo que en ese momento los alicantinos nos unimos por esa devoción. Miles de historias encuentran cariño, consuelo y refugio en uno de los actos más emotivos de nuestra fiesta.

¿Qué recomendarías a los visitantes que vienen por primera vez a disfrutar de esta fiesta?

Que se dejen cautivar. Que compartan, vivan, bailen, rían e incluso lloren si así lo desean. Porque las hogueras son una fiesta para sentir, para llenar las calles de música, pólvora y tradición. Una fiesta para saborear en todos los sentidos.

¿Cómo mejorarías las Hogueras? (si es que se puede)

Creo que siempre debe existir ese deseo de mejora constante, y en este sentido, creo que tenemos mucho que ver cada una de las personas que formamos la fiesta. Es cuestión de autocrítica. No tengo la fórmula mágica que nos haga «mejorar», pero hay algo que sí sé, y es que el crecimiento nace fruto del esfuerzo y sobre todo, aunque pueda sonar mágico o idílico, nace de la ilusión y las ganas con las que se hacen las cosas. Sin esto último, no hay nada.

Que nada nos haga perder la ilusión ni las ganas de disfrutar de nuestras queridas Fogueres de Sant Joan.