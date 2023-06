¿Cómo han sido estos meses desde que fuiste nombrada Bellea del Foc Infantil?

Desde noviembre hasta ahora han sido unos meses ajetreados, de no parar, pero muy bonitos y aunque hayan sido duros y complicados no los cambio por nada del mundo.

¿Cómo lo está viviendo tu familia?

Como buena familia festera lo está viviendo con mucha emoción, muy orgullosos de mí y divirtiéndose mucho. Me acompañan a todo lo que pueden y a mí me hace ilusión verlos tan felices.

¿Está siendo cómo esperabas?

No, nunca sabes cómo va a ser en realidad. Me imaginaba que sería bonito pero está siento más bonito y divertido de lo que podía imaginar. Estoy disfrutando de muchos actos dónde me lo paso muy bien.

¿De qué forma estás compaginando las clases con los actos?

Pues es difícil, sobre todo cuando hay pruebas o exámenes, cuando me coincide algún acto con el cole intento faltar lo menos posible a clase. También tengo mucha suerte ya que mis profesores, compañeros y sobre todo mi tutora, Lucía, me ayudan muchísimo.

¿Qué acto esperas con más ganas?

De momento, esperaba el pregón, ya que es cuando le hemos dado luz verde a nuestra fiesta pero el Desfile del Ninot de este año ha sido muy divertido, estoy emocionada la verdad. Aunque estoy deseando que llegue la semana de Fogueres y disfrutar de todos y cada uno de los actos porque sé que serán momentos únicos.

¿Te hace ilusión iniciar la Cremà de la hoguera oficial infantil?

Muchísima, pero por otra parte no quiero que llegue porque será el momento donde les Fogueres lleguen a su fin. Sé que en ese momento lloraré y me emocionaré pero, sin duda, será precioso.

¿Qué tal la relación con tus compañeras? ¿Qué destacarías de cada una de ellas?

Súper bien, nos llevamos genial y todas lo estamos disfrutando al máximo. Son unas niñas y unas damas maravillosas, no podría haber tenido más suerte.

Podría decirte que Carmen es la que más sabe de la Festa de Fogueres, Inés es la más sensata de todas, Paula es muy sociable y divertida, Carla es comprensiva y buena amiga, se puede hablar con ella de todo, Martina Espuch es muy alegre y Martina Irles es muy divertida y la más cariñosa.

Para mí, es muy importante pasar el año con ellas, sino no sería lo mismo y me encantaría que fuésemos amigas para toda la vida.

¿Y con Belén? ¿Habéis hecho piña?

Hemos hecho piña todas. Belén nos cuida muchísimo, es una persona súper divertida y siempre me saca una sonrisa en los momentos difíciles.