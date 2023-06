Aun quedaban algunos flecos por pulir, pero Geoda ya empezaba a lucir en la Plaza del Ayuntamiento. El público valora su majestuosidad, aunque es tan grande el conjunto que no puede ver los ninots. Festeros y turistas se acercaban al recinto para captar una instantánea aunque la parte baja del monumento todavía estaba con algunos retoques. La distancia de las vallas de seguridad impedía leer a aquellos que tuvieran algún problema de visión los carteles explicativos que acompañaban a cada ninot que se veían demasiado lejos. Aunque otros turistas consideraban que precisamente esa distribución de la escena daba una amplitud mucho mayor a la escena. Desde camareros de los bares cercanos, a vigilantes de la ORA y algún taxista realizaron alguna escapada para retratar a Geoda. El plazo para terminar con la plantá concluye este miércoles.

“Lo que he visto en principio sí que me gusta. El problema es que los ninots están muy lejos y los que no leemos no podemos verla”, asegura a este diario Vicente Asencio, quien añade que como alicantino “venimos toda la vida a verlas. Ha habido otras mejores pero está bien”.

Más escéptica se muestra Beatriz Castaños quien asegura que “para mi gusto no sorprende. Al final, llevamos muchos años con el mismo artista y entonces a mi no me llama la atención. Está bien, es grande, con colores llamativos, pero a mi como alicantina me gustaría ver nuevas propuestas, algo diferente”. Por el contrario asegura que la Hoguera infantil sí me gusta. “Se entiende bien el concepto de Alicante al mundo con el Ayuntamiento en pequeñito y sí que creo que es un concepto muy bonito para que los nenes lo puedan entender”.

Jesús Cavero y su mujer Soli Marcos son un matrimonio de jubilados que viene año del norte a disfrutar de las fiestas aprovechando que tienen un piso en la ciudad. “Me parecen fantásticas y hay mucho arte. Es precioso como siempre, a lo mejor un poco más pobre que otros años. Si no está acabado es otra historia”, asegura Jesús. Mientras que su mujer señala que para poder leer los cartes “Yo hago las fotos con el móvil y luego las amplío para leerlos, porque es imposible, las letras son muy pequeñas y no se pueden ver. Es una pena porque el mensaje que suelen transmitir, no lo vemos. Pero por lo demás, una maravilla”.

Alfonso Carrillo lleva este martes recorriendo toda la ciudad en bicicleta para ver todas las Hogueras. "Amo las Hogueras, me gustan y aprovechamos el momento para hacer la foto más bonita más impactante. También hay que vivirlas. La Oficial es muy bonita. Espectacular, pero las especiales siempre son preciosas. Voy con la bicicleta, que es mi novia, y me las recorro todas para luego valorar lo bonito de las fiestas.

También se mostraba impresionada por la espectacularidad de Geoda María Ángeles Fortuny: "Es muy bonita. Está muy lograda lo que es el centro, espectacular. Los colores son muy vivos y me gusta mucho, Siempre me he preguntado cómo lo hacen. Puede que sea menos alta, pero es más ancha, con más conjunto de figuras y de ninots. Carteles más grandes o acercar las vallas, pero el acabado de la hoguera y los detalles muy bien".

Maria José y Jesús Bálbora son dos hermanos que se reencontraban en las Hogueras de Alicante. "Muy bonita la Oficial.Este año la veo más especial. Veo más implicación en la fiesta, quizá por lo que hemos pasado en la pandemia. Está muy bonita. Ninots puede que estén más lejos pero también así les dan más amplitud", aseguraron.

Tampoco faltaban quienes veían las Hogueras por primera vez. Neisy Ochoa, llegada de Venezuela, asegura tras ver la Hoguera Oficial que "es algo impresionante, espectacular. No lo había visto parece algo muy impresionante. He recorrido y ya he visto algunas. Ahora llego de la plaza de los Luceros pero cuando llegué ya había pasado la mascletà. Me parece increíble. La he visto muy linda, me parece de las mejores". También eran las primeras Hogueras para Olga, una guía turística, que hasta ahora sólo las había visto en televisión o por las grabaciones el Museo de Hogueras y son sus primeros monumentosen vivo. "Se ve impresionante, tiene la altura de un edificio de cuatro o cinco plantas. Y aquí en el Ayuntamiento ponen la más bonita", señaló, aunque lamentó que como ella es extranjera no puede entender los carteles en valenciano.