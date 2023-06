Tras la presentación de Toñi Martín-Zarco y David Olivares como primeros candidatos a las elecciones a la Federació de Fogueres que tendrán lugar en agosto, los comisionados foguerers, barraquers y otros representantes de la Fiesta como el Gremio de Artistas han realizado sus primeras peticiones a ambos candidatos. La mayoría de ellos coinciden en un punto: agilizar los trámites burocráticos en todo lo referido a los permisos para las plantás de racós, barracas y monumentos; aunque no son el único tema.

Iván Gómez, presidente de la hoguera Baver-Els Antigons, primer premio de categoría Especial infantil y tercer premio de la adulta, ha señalado que el principal problema es que la burocracia es compleja: "Les diría que la Fiesta sea para todos. Está claro que hay que mejorar cosas y, con el paso del tiempo, actualizar otras. A nivel administrativo, los trámites municipales son cada vez más complicados. En general es una queja que recogen muchos presidentes, que se agilicen los permisos de plantás para que el último día no estés pendiente de si lo tienes o no".

Su homónimo en Polígono-San Blas, Néstor Álvarez, ha concidido: "Es necesaria más facilidad en los trámites burocráticos y los plazos". A título personal, Álvarez les pide que se consiga la cesión del solar en el que plantan al Ayuntamiento: "Donde nosotros estamos, tanto la parte asfaltada como la de arena es de la Generalitat, pero la asfaltada está pendiente de pasar a ser municipal. Y, referido al solar, que el jurado se olvide de que lo es y del argumento de que la hoguera se pierde".

Las barracas

Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas, considera que es necesaria más comunicación entre ambos organismos: "Queremos que se cuente más con las barracas, estamos para colaborar y ayudar. No digo que no se haya hecho, pero se puede hacer mejor. Si nos ofrecen una reunión trasladaremos nuestras inquietudes. Tiene que haber colaboración y reuniones".

El dirigente barraquer también ha coincidido en la necesidad de agilizar la burocracia: "Si un racó o una barraca necesita algo por algún motivo no debe haber problema si no afecta al ciudadano. No tenemos que llegar al mes de junio sin los permisos. En Navidad se tienen que tener los proyectos presentados y aprobados. A día de hoy las barracas no hemos cobrado la subvención porque todavía están con las facturas y los técnicos hasta mitad de junio no han dado los permisos. Es una asignatura pero no de Toñi [Martín-Zarco], sino desde que hay tanta documentación". Además, considera que se debe profesionalizar la Federació en este sentido: "Tiene que haber un equipo profesional en la Federació, no puede ser que haya solo una persona. La mayoría de los presidentes no tenemos por qué ser técnicos. Hay presidentes de edad digamos avanzada, como es mi caso, que hemos llegado tarde a ciertas cosas como lo online".

Joaquín Rubio, maestro mayor del Gremio de Artistas, también se ha manifestado en este sentido: "Pedimos que sigan poniendo en valor la hoguera como eje principal y que encuentren o se pongan de acuerdo en las guías necesarias para que las comisiones puedan tener todos los trámites mejor". Rubio ha señalado que entre el Gremio y la Federació tiene que "existir buena comunicación entre ambos colectivos, que no es que no la haya. Le deseo suerte a los dos".

Por su parte, Toni Carrión, de la hoguera La Ceràmica, ha señalado que es necesario mejorar la financiación: "Viendo que además se ha batido récord de visitas, ese dinero que entra gracias al trabajo desinteresado de los comisionados debería de llegar a las hogueras aparte de la subvención que se nos da. Y luego hay que mejorar la gestión en general. Se lo he dicho a los dos, se necesita un programa de gestión para cuotas, loterías… y que el coste de las licencias lo paguemos a través de la Federació".

Gómez y Álvarez, además, han coincidido en que es necesario involucrar más a los festeros infantiles: "Se Se echa en falta algún acto solo para ellos. Y quizá también el involucrar a los niños desde pequeños. Me consta que en València hay épocas en las que van por los colegios enseñando desde la vestimenta hasta los monumentos. Se podría hacer algo similar", considera el presidente de Antigons. El dirigente de Polígono-San Blas, por su parte, ha señalado que mientras juveniles hay un montón, de infantiles faltan: "Sería bueno llevar las hogueras a los colegios y animarlos".