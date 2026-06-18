Fin a la huelga de Limpieza en Alicante: los trabajadores, la empresa y el Ayuntamiento alcanzan un acuerdo a tiempo para Hogueras

Pacto “in extremis” para evitar la huelga de los trabajadores de la Limpieza tras las Hogueras. La última reunión entre el comité de empresa y Netial, la mercantil responsable, se ha saldado con un acuerdo entre las partes que pone fin al anuncio de movilizaciones.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, después de la medicación del concejal del área, Rafael Alemañ, que prometió que la actualización del contrato se aprobará antes de fin de mes, los trabajadores y la empresa también han llegado a un acuerdo sobre la mejora de las condiciones laborales y su implementación.

Este martes se produjo un encuentro entre el edil popular, representantes de Netial (la empresa concesionaria) y miembros del Comité de Empresa. En la reunión, el concejal expuso que la modificación contractual está lista para ser aprobada por la Junta de Gobierno Local en los próximos días. De ser así, y dado que la mercantil contará con un plazo de un mes para poner en marcha las medidas contempladas, buena parte de las reivindicaciones de la plantilla se podrían ver implementadas en julio.

Protestas repetidas

Los trabajadores del servicio ya acudieron a la huelga el pasado año para exigir un incremento salarial. En aquel momento, las quejas se calmaron "in extremis" a principios del mes de junio, cuando la plantilla aceptó la última oferta de la mercantil, que contemplaba una subida salarial progresiva para los próximos años, poniendo fin a las protestas que habrían afectado a la Cremà.

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Aquella oferta de la compañía se basaba en un 1,5 % de paga única (fuera de nómina) para 2024; un 3% en 2025 y un aumento para 2026 y 2027 del 1,25 %, más el índice de funcionarios al que habría que restar un 0,25 %.