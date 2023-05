Carga de Giorgia Meloni contra los sindicatos italianos. La primera ministra italiana convocó este lunes, Día del Trabajador, un insólito Consejo de Ministros para la aprobación de un paquete de medidas en materia laboral sin consultar a las gremios implicados. “Un acto arrogante y ofensivo”, ha sido la respuesta de la Confederación General Italiana de Trabajo (CGIL), que ha señalado la decisión como un intento de la mandataria de desautorizar a los sindicatos de su papel en las contrataciones sobre estos temas.

El paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo italiano tiene además algunos límites de momento fijados. Según ha anunciado por la propia Meloni, la medida estrella es una bajada de los impuestos para los trabajadores con rentas de hasta 25.000 (7%), en el índice de progresión de la carga fiscal) y 35.000 euros (5%), lo que permitirá un aumento en los sueldos de hasta 100 euros al mes.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno le valdría a las arcas del Estado unos 4.000 millones de euros y solo estaría en vigor por seis meses, desde julio hasta diciembre de este año. Y, más importante aún, el paquete en su conjunto aún debe ser aprobado por las dos ramas del Parlamento, que podrían aportar cambios, para entrar en vigor.

"Particularmente orgullosa"

De ahí la respuesta el sindicato CGIL que ha dicho que se trata de una "una medida temporal, que no tiene perspectiva, dura algún mes”. “Preocupa que las medidas puedan aumentar la precariedad”, consideró Pierpaolo Bombardieri, líder de la UIL, otro sindicato.

Esto último se debe particularmente a otras medidas anunciadas por Meloni, como la total cancelación de la llamada renta de ciudadanía (el equivalente al ingreso mínimo vital en España), que la política a decidido reemplazar por un cheque de inclusión para familias con discapacitados o con ancianos a su cargo. Además de ello, también se ha anunciado una “flexibilización” de los contratos temporales, así como ayudas a familias con hijos y para la contratación de jóvenes de menos de 30 años.

“Es una decisión de la que me siento particularmente orgullosa”, ha respondido Meloni que a media tarde aún no había difundido el texto de su decreto, se negó a responder a la prensa y que, en cambio, envío un vídeo con el cual explicó su plan. “De verdad no entiendo aquellos que critican”, ha añadido la política, al subrayar “la galopante inflación” que golpea “en estos momentos” a los italianos.

Movilizaciones

Una respuesta que evidentemente no ha convencido a los sindicalistas de CGIL, que ya han anunciado que mantienen la convocatoria de diversas manifestaciones en los próximos días, en diversas ciudades italianas. “Seguiremos movilizándonos hasta que nos darán respuestas”, ha anunciado Maurizio Landini, el líder de este sindicato. “Italia no es hoy una república fundada sobre el trabajo, es hoy una república fundada sobre la explotación, la precariedad, la pobreza y el hecho de que se puede ser pobre aun trabajando”, sintetizó.