Los problemas legales de Trump amenazan la financiación de su campaña

Los múltiples casos penales que afronta Donald Trump amenazan con convertirse también en un problema económico.

Sólo en los primeros seis meses de 2023, los comités políticos que apoyan al expresidente de Estados Unidos han gastado más de 27 millones de dólares en pagar todo tipo de facturas legales relacionadas con los casos que carga a su espalda. Entre ellas destacan los honorarios de los abogados que le defienden, repartidos en ocho bufetes alrededor del país, según registros financieros federales analizados por 'The New York Times'.

La imputación de Trump en Georgia por haber intentado revertir ilegalmente su derrota electoral en 2020 mediante la intimidación y el uso deliberado de mentiras es la cuarta en su haber. Nunca antes un expresidente y candidato a la Casa Blanca había sido acusado de tantos cargos criminales. Esta situación sin precedentes aboca a EEUU a un escenario incierto, pero también plantea dudas sobre la situación financiera de un equipo político que ya está gastando más de lo que ingresa.

El comité de acción política de Trump, Save America, ha desembolsado alrededor de 20 millones de dólares en gastos legales en lo que va de año, quedando al borde del colapso. Desde 2021, el gasto del complejo entramado de comités trumpistas habría sumado 40,2 millones, según explicaron asesores de campaña del magnate republicano a 'The Washington Post'. Se espera que esa cifra se dispare en los próximos meses a medida que los cuatro casos penales que afronta se traduzcan en juicios en Washington, Florida, Nueva York y Georgia, los dos primeros federales y los otros dos estatales.

Fondos de sus fieles

Todo ese dinero procede de las donaciones que empresas, organizaciones profesionales o individuos fieles a Trump han aportado de forma voluntaria a su campaña electoral. En los primeros seis meses del año, su equipo ha recaudado 67,2 millones. Los donativos se dispararon en abril tras la primera imputación del expresidente por presuntamente haber sobornado a la actriz porno Stormy Daniels. Aunque también crecieron tras la segunda imputación por manipular indebidamente documentos gubernamentales, lo hicieron de forma más tímida, según documentos presentados por los republicanos ante la Comisión Electoral Federal.

Trump lleva años liderando la recaudación de fondos. En los menos de dos meses transcurridos entre su derrota electoral en noviembre de 2020 y el asalto al Capitolio de enero del 2021, el expresidente consiguió recaudar hasta 250 millones de sus seguidores. Ahora, la campaña trumpista está logrando capitalizar de nuevo la indignación de sus votantes ante el alud de cargos penales que afronta su líder para traducirla en nuevos ingresos. Este mismo martes, tanto el equipo de campaña de Trump como los comités que la apoyan han respondido a la imputación en Georgia mandado un correo electrónico en el que solicitan más fondos a su base electoral. Aunque pueden recaudar y gastar sumas ilimitadas de dinero para apoyar su causa, en lo que va de año ya han gastado unos 90 millones, más de lo que han ingresado.

¿Vía insostenible?

Ese elevado nivel de dispendio es inusual para un candidato a la presidencia, especialmente cuando falta más de un año para que EEUU celebre los comicios presidenciales. El presumible aumento de las facturas legales podría hacer que incluso la poderosa vía de recaudación del expresidente fuese insostenible. De los 90 millones gastados en 2023, 27 han sido destinados a pagar a abogados.

Entre bastidores, los asesores de Trump están maniobrando para trazar un plan que les permita responder a una hipotética crisis de efectivo, según 'The New York Times'. A finales de julio, al comité Save America le quedaban 'tan sólo' cuatro millones en la cuenta. Es por eso que ha pedido el reembolso de 60 millones que el año pasado transfirió a Make America Great Again Inc., otro comité de recaudación de fondos dedicado a pagar anuncios en televisión, para así poder hacer frente a nuevas facturas legales. Todo ello, plantea interrogantes sobre si el magnate finalmente tendrá que echar mano de su fortuna personal, valorada en 2.500 millones de dólares, según Forbes.

Trump aún no es oficialmente candidato, pero todas las encuestas apuntan a que se hará con la nominación del Partido Republicano con facilidad. Una vez sea así, podría disponer del dinero de la formación conservadora, un apoyo financiero que tranquiliza a personas cercanas al magnate, según 'The New York Times'.