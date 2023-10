Argentina, la mayor comunidad judía de América Latina, conmocionada por el ataque de Hamás

La incursión terrorista de Hamás, con su saga de muerte y dolor, ha estremecido al mundo. El desgarramiento en Argentina adquiere una hondura especial. No solo por el asesinato de siete connacionales. En este país vive la comunidad judía más importante de Latinoamérica: unas 300.000 personas, especialmente radicadas en su capital y alredededores. A su vez, unos 100.000 argentinos residen Israel. El 1% de su población, según el embajador israelí en la ciudad de Buenos Aires, Eyal Sela. Muchos argentinos viven en los kibutzim de "la zona donde entró Hamás".

El flujo de comunicaciones telefónicas estalló a partir del sábado con las correspondientes situaciones de indignación e incertidumbre. Una desesperada necesidad de saber sobre la suerte de los familiares que todavía no habían respondido a las llamadas o mensajes a través de Whatsap. Hay 15 argentinos de los que todavía no se sabe nada. El ministro de Exteriores, Santiago Cafiero, reconoció que algunos fueron secuestrados por la organización fundamentalista, y reclamó a Hamás que "acepte el requerimiento de la comunidad internacional para que se libere a los rehenes". Un grupo de personalidades, entre ellos el actor Ricardo Darín y familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn, pidieron a través de un video su liberación.

El nuevo y horroroso capítulo del conflicto en Oriente Próximo resuena a su vez de manera especial en Argentina porque en la década de los 90 su propio territorio fue alcanzado por dos atentados terroristas. La bomba contra la embajada de Israel provocó 33 muertos en 1992. Dos años más tarde voló la sede de la mutual judía, con 84 víctimas fatales. Ninguno de los hechos ha sido fehacientemente investigado. La justicia no ha encontrado a los culpables, más allá de las acusaciones contra Irán.

Impacto social y cultural

La inmigración judía ha tenido un destacado impacto social y cultural en Argentina. Proveniente en especial de Europa del Este, se radicó fundamentalmente en Buenos Aires, aunque también dejó su marca en asentamientos rurales como el de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Se los conoció como "los gauchos judíos". El aporte cultural ha sido también significativo: grandes escritores, poetas y músicos como el pianista y director de orquesta Daniel Baremboin.

La creación del Estado de Israel provocó de inmediato la llegada de numerosos emigrantes argentinos que se sumaron al proceso de construcción de ese país. La migración tuvo distintas oleadas y muchas veces coincidieron con las crisis argentinas. Unos 5.000 jóvenes se han instalado en Israel en el último lustro. Unos 1.300 argentinos han comenzado a ser repatriados después de la acción terrorista y el Gobierno argentino ha puesto en marcha la operación Regreso Seguro junto a las Fuerzas Armadas del país.

El presidente, Alberto Fernández, deploró de inmediato "los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel". La vicepresidenta, Cristina Kirchner, también tomó la palabra. "Las imágenes de televisión nos devolvían violencia, muerte y desolación en territorio de Israel. Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países". Además, llamó a que tanto Israel como Palestina den cumplimiento al "concepto de una región en que dos Estados vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas, incluido en la resolución 1397 (2002) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Tema de campaña

La campaña electoral no pudo sustraerse de las ominosas novedades. Todos los candidatos presidenciales condenaron las acciones terroristas durante el último debate. El peronista Sergio Massa se presentó con un crespón negro y prometió medidas drásticas contra Hamás si llega a ganar los comicios. La izquierdista Myriam Bregman se diferenció de sus rivales en el debate. "Me duelen las víctimas. Cómo no me van a doler. Pero a la par venimos denunciando desde hace tiempo algo que dice Amnistía Internacional sobre el 'apartheid' en Gaza. Somos muchos los que nos oponemos a la opresión al pueblo palestino, aunque sin compartir sus métodos".

La voz de Bregman no hizo más que reproducir un fuerte debate al interior de la comunidad judía local: buena parte de sus integrantes adhieren a las posiciones oficiales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la mutual judía de la ciudad de Buenos Aires, AMIA, siempre en sintonía con las autoridades de Israel. La intelectualidad de origen judío suele tener una posición mucho más crítica. Por estas horas no puede sino expresar estupor y tristeza. "La lucha del pueblo palestino, en lo que tiene de necesaria y legítima, no puede sino verse perjudicada bajo una identificación lisa y llana con la violencia criminal del grupo terrorista Hamás. Como si una cosa implicara necesariamente la otra; como si no existiera entre muchos palestinos una disposición de resistencia para nada emparentada con las formas bestiales del terror a mansalva, o como si no existiera entre muchos palestinos una disposición comprobable a la convivencia y a la integración social, o como si el rechazo visceral a Hamás no incluyera de hecho a muchos palestinos", dijo el destacado escritor, Martín Kohan.

Con este telón de fondo se realizó una masiva manifestación en la ciudad de Buenos Aires. "¿Quiénes pueden quedarse callados ante los centenares de civiles masacrados? ¿ante la exhibición de cadáveres? Cuando se trata del respeto a la vida no hay espacio para la especulación", dijo a la multitud Jorge Knoblivits, de la DAIA. Además aseguró que detrás de la operación de Hamás se encuentra Irán. También recordó los atentados terroristas que sacudieron a la capital argentina hace tres décadas. "Muchos políticos, periodistas, intelectuales y otros actores sociales olvidan que la Argentina fue blanco de dos atentados terroristas".