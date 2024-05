Argentina da por cerrada la crisis con España pero defiende sus ataques contra Sánchez

A 11 días del viaje de Javier Milei a Madrid para asistir a un acto de Vox, el Gobierno de ultraderecha argentino aseguró que la crisis diplomática con España "es un tema saldado para nosotros". Le tocó al portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, asegurar que el choque "se terminó" y "no tiene por qué escalar". El funcionario descartó una reunión del anarco capitalista con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez. "No va a haber un encuentro bilateral. No estaba previsto el encuentro".

Adorni es considerado tan filoso como Milei a la hora de comunicar los actos de su gestión. Por eso, el modo en que Buenos Aires "cierra" la controversia parece en un punto avivar su fuego. Adorni dijo en relación con las palabras del ministro Óscar Puente que la "agresión a un presidente de la Nación" convierte en " absolutamente increíble" la posibilidad de que "se pretenda seguir determinados pasos diplomáticos" para encauzarla.

En ese sentido consideró que el comunicado del Ejecutivo en el que señala que el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, "ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España", fue "una respuesta muy menor ante una agresión al presidente". Añadió al respecto Adorni, a falta de Milei, quien se encuentra otra vez de viaje en Estados Unidos: "a expresiones contrarias a las buenas costumbres y escapando a cualquier canal oficial respondemos con un comunicado muy menor manifestando una postura de rechazo absoluto a los dichos del ministro español".

En su rueda de prensa, un momento en el que el discurso de la ultraderecha suele alcanzar instantes cercanos a la provocación política, el portavoz presidencial defendió a capa y espada el mensaje del pasado viernes. "Cuando se habla de un presidente de otra Nación entendemos que ante este tipo de agresiones no hay que cuestionar la respuesta. Me da la sensación de que fue una respuesta menor dentro del respeto y no tiene ningún ánimo de seguir escalando el conflicto bajo ningún concepto".

Una intervención de Puente en una reunión del PSOE detonó la respuesta de Buenos Aires."He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no".

De inmediato, la oficina del presidente, respondió que Sánchez "ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física". También "ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

Adorni fue consultado por la corresponsal de La Sexta en Buenos Aires sobre cuáles eran los datos que le permitían a Milei trazar ese sombrío panorama. El portavoz eludió la situación. "No quiero contestarte algo equivocado. No sé de dónde y de quién, de dónde surge la base de esa definición. Déjale tus datos a nuestro subsecretario de prensa y en un ratito te lo contestamos".